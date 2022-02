Bericht: Kein Angebot des FC Bayern für Gravenberch

via www.imago-images.de

Ryan Gravenberch soll in den Fokus des FC Bayern gerückt sein

Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam wird in diesen Tagen brandheiß beim FC Bayern gehandelt. Die Meldungen, wie weit der Poker fortgeschritten ist, unterscheiden sich teils deutlich. Nun will der nächste Experte Licht ins Dunkel bringen.

Tobias Altschäffl, Bayern-Reporter der "Bild" und "Sport Bild" bestätigt auf Twitter, dass der FC Bayern Interesse an Ryan Gravenberch hegt und äußert sich auch zum Stand der Verhandlungen.

Demnach sieht der deutsche Rekordmeister in Gravenberch durchaus eine mögliche Verstärkung für die Zukunft, auch Kontakt habe man bereits aufgenommen. Der Austausch beschränke sich allerdings auf Gespräche mit Gravenberchs Seite. Mit Ajax habe man noch nicht gesprochen, heißt es. Ein offizielles Angebot liegt dementsprechend ebenfalls noch nicht vor.

Zuvor kursierten in den Niederlanden bereits Meldungen, der junge Mittelfeldspieler wolle "unbedingt" nach München wechseln und habe dem FC Bayern bereits zugesagt.

Ablösefrei zum FC Bayern? Für Gravenberch ausgeschlossen

Inzwischen hat sich allerdings auch Gravenberch persönlich zu Wort gemeldet. Gegenüber dem "Algemeen Dagblad" erklärte der Youngster: Seine Komfortzone zu verlassen, sei keine schlechte Option, das gehe jedoch "zum Beispiel auch noch mit 22". Lediglich einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2023 schloss er aus. "Ich habe dem Klub viel zu verdanken, deswegen kann ich es mir nicht leisten, ablösefrei zu gehen. Das wird nicht passieren."

Damit steht wohl fest: Will der FC Bayern Gravenberch, muss er im Sommer tief in die Tasche greifen. Ajax soll 25 bis 30 Millionen Euro fordern.

Dass der FC Bayern selbst diese durchaus sehr üppige Summe in die Hand nimmt, scheint zumindest nicht völlig ausgeschlossen. Zumal die "tz" erfahren haben will, dass Coach Julian Nagelsmann Gefallen an Gravenberch gefunden hat.

Die vermeintlich positive Bewertung des Niederländers teilt gegenüber der Zeitung auch Bart Veenstra vom Online-Portal "Ajax Showtime": "Wenn Nagelsmann einen Mittelfeldspieler sucht, der das Spielgeschehen steuern kann, hat er mit Gravenberch den richtigen. Er bewegt sich wie eine Schlange auf dem Platz."