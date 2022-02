Bellingham-Ausraster trifft BVB-Kollegen: "F...ing shit!"

Stuart Wallace/Shutterstock via www.imago-images.d

Jude Bellingham war nach dem Aus des BVB in Glasgow bitter enttäuscht

Nach dem 2:2-Unentschieden bei den Rangers stand endgültig fest, dass der BVB aus dem Europapokal ausgeschieden ist. Nach der 2:4-Hinspielklatsche gegen die Schotten reichte das Remis nicht mehr aus, um noch die Wende zu schaffen. Borussia Dortmund spielte einmal mehr auf europäischer Ebene viel zu fehleranfällig. Einen ärgerte das Ausscheiden auf der Insel besonders: Dortmunds englischen Nationalspieler Jude Bellingham.

Der Mittelfeldmotor des BVB war eindeutig bester Borusse auf dem Platz und kämpfte vehement gegen das bevorstehende Ausscheiden an. Als Lichtblick der Schwarz-Gelben erhielt er folgerichtig die sport.de-Note 2,0, nachdem er mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 seine Farben überhaupt erst im Spiel gehalten hatte.

In der zweiten Halbzeit war dem Youngster der zunehmende Frust dann mehr und mehr anzumerken. Kurz nach Wiederanpfiff holte sich Bellingham von Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz die Gelbe Karte wegen Meckerns ab, danach trat der 18-Jährige mit zunehmend negativ-aggressiver Körpersprache auf.

Der Frust des englischen Nationalspielers gipfelte dann in einem Ausraster rund 15 Minuten vor Spielschluss. Bei einem Angriff der Borussia startete Bellingham gerade in die gegnerische Abwehrlinie durch und forderte ein Zuspiel von Nico Schulz. Der Linksverteidiger passte Bellingham den Ball allerdings zum wiederholten Male viel zu unpräzise in den Rücken.

Bellingham schnauzt BVB-Kollegen Schulz derbe an

Der Dortmunder Mittelfeld-Antreiber motzte los, schnauzte auf englisch derbe Worte in Richtung Schulz.

Bellingham shouting at Schulz during the game: "You can't get one fucking pass off, you're fucking shit. Every fucking time."



Now imagine Bellingham playing with Rashford😭😭😭pic.twitter.com/i19MbOa2nO — Blanca 🇫🇷 𓃵 (@pionelRMA) 25. Februar 2022

Übersetzungskünstler und Lippenleser in der Welt der Sozialen Medien wollen dabei die Worte "You're fucking shit" vernommen haben. In Gänze soll Bellingham gerufen haben: "Du kriegst nicht einen verdammten Pass hin, du bist scheiße! Jedes verdammte Mal!" ("You can't get one fucking pass off, you're fucking shit. Every fucking time."

Öffentlich hat der BVB zu dem Ausraster seines Leistungsträgers auch am Tag nach dem Europapokal-Aus keine Stellung bezogen.