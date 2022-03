Nie wieder FC Bayern? Heißes England-Interesse an Zirkzee

BRUNO FAHY via www.imago-images.de

Joshua Zirkzee im Trikot des RSC Anderlecht

Das Leihgeschäft mit dem belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht hat sich für Sturmtalent Joshua Zirkzee in der laufenden Saison vollkommen ausgezahlt. Der Offensivmann des FC Bayern hat zu seiner Torgefahr zurückgefunden und seiner Karriere neuen Schwung verliehen. Das könnte sich auszahlen.

Mittlerweile gibt es wohl ernsthaftes Interesse am Niederländer aus der englischen Premier League, sodass Zirkzee womöglich nie wieder für die Münchner spielen könnte.

Eigentlich läuft der Leihvertrag des 20-Jährigen noch bis Saisonende. Dann soll Zirkzee nach seiner zweiten Leihstation (nach Parma Calcio vor einem Jahr) zurück nach München kehren, um erneut die Position des Backups hinter dem gesetzten Stürmerstar Robert Lewandowski zu bekleiden.

Laut einem Bericht des Sportportals "Jeunesfooteux" könnte es Zirkzee aber auch in diesem Sommer auf die Insel ziehen. Nach Informationen der französischsprachigen Quelle soll der Niederländer beim Londoner Premier-League-Klub West Ham United ganz oben auf der Wunschliste stehen.

Zirkzee besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2023

Wie es weiter heißt, könnte Zirkzee für eine geschätzte Ablösesumme von zehn bis zwölf Millionen Euro fest zu verpflichten sein. Diese Summe will der FC Bayern wohl mindestens einspielen, sollte der niederländische U21-Nationalspieler tatsächlich abgegeben werden. In München besitzt der Mittelstürmer noch einen Vertrag bis 2023.

Zirkzee hat sich mit einer beeindruckenden Torquote in der belgischen Meisterschaft für einen Wechsel in die Premier League empfohlen. In der laufenden Saison in der Eerste klasse A in Belgien steht der 1,93-m-Angreifer bei zwölf Saisontoren in 27 Ligaspielen. Wettbewerbsübergreifend kommen außerdem noch zwei weitere Tore im belgischen Pokal sowie insgesamt acht Torvorlagen hinzu.

Ein Arbeitsnachweis, der sich sehen lassen kann und zuletzt den Tabellenfünften aus England auf den Plan gerufen haben soll. West Ham United konkurriert derzeit mit Rekordmeister Manchester United und dem FC Arsenal um Platz vier in der Premier League und damit die direkte Champions-League-Qualifikation.