Was macht BVB-Star Erling Haaland plötzlich in München?

Erling Haaland (hier noch am Montag auf dem BVB-Trainingsgelände) wurde jüngst in München gesichtet

Erling Haaland hat seit über fünf Wochen kein Spiel mehr für Borussia Dortmund bestritten, dominiert aber trotzdem jeden Tag die Schlagzeilen rund um den BVB. Jetzt herrschte Aufregung um den Superstar, weil er am Dienstag in München gesichtet wurde. Läuft da etwas was mit dem FC Bayern, der immer wieder mit Haaland in Verbindung gebracht wird?

Fakt ist, dass sich der 21-Jährige noch immer nicht final entschieden hat, ob er über den Sommer 2022 hinaus beim BVB bleiben will.

Die Gerüchte um die Zukunft des Torjägers reißen nicht ab, fast täglich gibt es neue Berichte um vermeintlichen Kontakt zu fast allen europäischen Top-Klubs.

Fakt ist aber auch, dass der Trip des Norwegers nach München am Dienstag nichts mit einem Termin oder Treffen mit dem FC Bayern zu tun hatte.

Wie aus einem "Bild"-Bericht hervorgeht, hatte die München-Reise Haalands in erster Linie medizinische Gründe. Der Mittelstürmer des BVB war am trainingsfreien Dienstag in den Süden angereist, um sich bei einem Spezialisten an seinem verletzten Oberschenkel behandeln zu lassen.

Anschließend habe er mit einem Begleiter noch das Münchner Nobel-Restaurant "Brenner" besucht. Dabei sei auch das vermeintliche "Beweisfoto" entstanden, welches die "Bild" veröffentlichte.

Haaland-Comeback gegen Mainz 05 noch ungewiss

Haaland zog sich die hartnäckige Oberschenkelverletzung bereits am 22. Januar beim 3:2-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu und fällt seitdem mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich aus. Zwar hat Haaland das Lauftraining schon vor einigen Tagen wieder aufgenommen. Vollständige Wettkampfhärte hat die Tormaschine aber noch immer nicht erreicht.

Laut übereinstimmenden Medienberichten droht Dortmunds Nummer neun auch am Sonntagnachmittag beim Gastspiel in Mainz weiter auszufallen. Eine endgültige Entscheidung darüber steht aber wohl noch aus.