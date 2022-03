Ex-Schalker Kurányi blickt auf Erfolg gegen den BVB zurück

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Kevin Kurányi spielte von 2005 bis 2010 beim FC Schalke 04

Für keinen anderen Verein stand Kevin Kurányi in seiner aktiven Karriere so oft auf dem Fußballplatz wie für den FC Schalke 04. In insgesamt 209 Pflichtspielen trug der Ex-Torjäger das königsblaue Trikot. Im Rückblick auf seine Laufbahn fallen dem Kult-Kicker viele besondere Momente ein.

"Es mag vielleicht ein bisschen kitschig klingen. Aber in erster Linie erinnere ich mich an die Begegnungen mit den Menschen auf Schalke zurück. Im Klub, aber auch mit den Fans", sagte Kurányi, der an diesem Mittwoch seinen 40. Geburtstag feiert, gegenüber der "WAZ".

Besonders gerne denkt der ehemalige Nationalspieler aber an die Derby-Siege gegen Borussia Dortmund. "Ich erinnere mich noch sehr gut an mein zweites Bundesliga-Spiel für Schalke. Wir haben in Dortmund 2:1 gewonnen und ich habe beide Tore gemacht", blickte Kurányi auf vergangene Erfolge gegen den BVB.

Kuranyi sieht Schalke auf einem guten Weg

Mittlerweile heißt die sportliche Konkurrenz für den FC Schalke 04 hingegen Darmstadt, Heidenheim oder Paderborn. "Der Umbruch nach dem Abstieg war riesengroß", so Kurányi über die Situation seines Ex-Klubs.

Dennoch glaubt der ehemalige Angreifer, dass die Knappen in der 2. Bundesliga auf einem guten Weg sind. "Ich finde, dass die Schalker Verantwortlichen und Dimitrios Grammozis das sehr gut gemeistert haben", befand Kurányi, der für das Aufstiegsrennen "natürlich sämtliche Daumen" drückt. Aktuell rangieren die Gelsenkirchener auf dem fünften Tabellenplatz.

Kurányi selbst ist mittlerweile nur noch äußerst selten auf Schalke zu Gast. "Ich bin jetzt ein Businesskasper", scherzte der EM-Teilnehmer von 2004 und 2008. Mit seiner Familie lebt Kurányi in Stuttgart, beruflich ist als Berater tätig und ist außerdem an einer Immobilienfirma beteiligt. Seinen Geburtstag verbringt der Ex-Schalker "ganz entspannt".