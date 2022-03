Medien: FC Bayern vollzieht Kehrtwende bei Florian Wirtz

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Wechselt Florian Wirtz doch nicht zum FC Bayern?

Am Samstag trifft Florian Wirtz mit Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga auf den FC Bayern. Den Münchnern wird seit Monaten Interesse an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers nachgesagt. Im Transfer-Poker um den 18-Jährigen bahnt sich aber offenbar eine Kehrtwende an.

Florian Wirtz ist momentan einer der begehrtesten deutschen Fußballer. Rund um die Zukunft des Nationalspielers ranken sich zahlreiche Spekulationen. Geht es um einen möglichen Wechsel zu einem Topverein, wird unter anderem immer wieder der FC Bayern genannt.

Laut der "Abendzeitung" nehmen die Münchner inzwischen aber von einer Verpflichtung Wirtz' Abstand. Grund dafür soll nicht nur der auf 70 Millionen Euro geschätzte Marktwert des Spielmachers sein. Vielmehr plant der FC Bayern im zentralen Mittelfeld demnach mit Paul Wanner sowie Jamal Musiala aus dem eigenen Stall.

Das Duo soll ein elementarer Baustein für die künftige Schaltzentrale des Rekordmeisters werden, heißt es. Aufgrund dessen habe das Interesse an Wirtz abgenommen, heißt es.

Widersprüchliche Meldungen über Interesse des FC Bayern

Zuletzt hatte der italienische Sportjournalist Fabrizio Romano noch berichtet, dass der FC Bayern neben dem FC Barcelona und Real Madrid den Leverkusener ganz genau beobachten würde. Allerdings plane Bayer über den Sommer hinaus mit Wirtz.

"Nicht nur durch die Vertragssituation - auch durch das Vertrauen, das wir zu ihm und seiner Familie aufgebaut haben, wissen wir, dass er hier noch einige Jahre gut aufgehoben ist. Wir wollen, dass Florian noch ein paar Jahre bei uns bleibt", hatte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler vergangenen Dezember bei "Bild" gesagt.

Wirtz' Arbeitspapier ist bei den Rheinländern noch bis 2026 datiert. Im Januar 2020 war das Top-Talent ausgerechnet vom RIvalen 1. FC Köln zu Bayer gewechselt. Bei der Werkself setzte sich Wirtz auf Anhieb durch - und stieg zum Star auf.