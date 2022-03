Haaland nach München-Reise zurück im Mannschaftstraining

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Erling Haaland (l.) und Gio Reyna im Training des BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sehnt seit Wochen die Rückkehr von Superstar Erling Haaland herbei. Der Toptorjäger, der unter der Woche nach München gereist war, stand am Freitag wieder im Mannschaftstraining des BVB. Ein baldiges Comeback deutet sich an.

Am Dienstag war Erling Haaland noch in München, um sich am trainingsfreien Tag bei einem Spezialisten in Behandlung zu begeben. Nach gut einwöchiger Pause stand der 21-Jährige nun wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz, wie "Ruhr Nachrichten" vermelden.

Der Norweger laboriert seit mehreren Wochen an einer Muskelverletzung, vier Pflichtspiele fehlte er seinem BVB daher. Die Trainingsteilnahme dürfte zwar ein wichtiger Schritt in Richtung Comeback sein, eine Rückkehr in den Spieltagskader geht damit aber nicht einher, so die Regionalzeitung. Somit fehlt Haaland auch beim Bundesliga-Spiel der Borussia am Sonntag (15:30 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05.

Ebenfalls zurück im Mannschaftstraining ist auch Giovanni Reyna, der sich nur wenige Wochen nach seiner Genesung von einer hartnäckigen Muskelverletzung erneut am Oberschenkel verletzte. Beim 6:0-Kantersieg des BVB gegen Borussia Mönchengladbach war er nach nur 30 Minuten wieder ausgewechselt worden.

Mahmoud Dahoud fehlte im BVB-Training

Der US-Amerikaner drehte nun am Freitag zusammen mit Haaland wieder Runden auf dem Trainingsplatz. Doch auch sein Einsatz käme gegen die Mainzer zu früh. Der Revierklub will nicht noch eine weitere Verletzung riskieren und dürfte daher Vorsicht walten lassen. Haaland und Reyna könnten vielmehr das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (13.03., 17:30 Uhr) ins Auge fassen.

Noch nicht ganz so weit ist indes Innenverteidiger Manuel Akanji, der nach seinem Muskelfaserriss noch individuelle Trainingseinheiten absolviert. Während Jude Bellingham, der beim 1:1 gegen Augsburg einen Schlag abbekommen hatte, mittrainierte, fehlte Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud. Nähere Angaben dazu machte "Ruhr Nachrichten" nicht.