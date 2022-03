Matthäus zerreißt Gladbach-Star in der Luft

IMAGO/Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto

Lothar Matthäus geht mit Gladbachs Marcus Thuram hart ins Gericht

Selbst eine auf dem Papier komfortable Zwei-Tore-Führung reichte Borussia Mönchengladbach am Samstagabend nicht, um etwas Zählbares aus Stuttgart mitzunehmen. Im Anschluss ging Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus mit den Fohlen hart ins Gericht.

Nachdem Marcus Thuram im Top-Duell des 25. Bundesliga-Spieltags das 2:0 für Borussia Mönchengladbach erzielt hatte, schien der Klub vom Niederrhein eindeutig auf der Siegerstraße. Gegen den knietief im Abstiegssumpf steckenden VfB Stuttgart präsentierten sich die Gäste eiskalt, der Befreiungsschlag in der Fremde war greifbar.

In der Folge brach das Team von Trainer Adi Hütter jedoch nicht zum ersten Mal in dieser Saison vollkommen ein und ging am Ende tatsächlich mit leeren Händen vom Feld. Ein Umstand, der Lothar Matthäus, der die Partie in seiner Rolle als TV-Experte für "Sky" verfolgte, auf die Palme brachte.

"Fußball ist ein Mannschaftssport. Das beste Beispiel ist die Szene vor dem 3:2, als Thuram seinen Gegenspieler einfach weglaufen lässt und stehengeblieben ist", griff der 60-Jährige den Torschützen des zweiten Treffers direkt an.

Das Verhalten des Franzosen zeige "den Mitspielern, der hat ja gar keinen Bock", polterte Matthäus, der ein vernichtendes Urteil über den Gladbacher fällte: "Diese Lustlosigkeit hat er schon die ganze Saison."

Matthäus: Leistungen einiger Gladbach-Profis eine "bodenlose Frechheit"

Gleichwohl sei es "nicht nur Thuram, sondern auch andere Spieler", so Matthäus weiter. Er sei von "einigen Spielern enttäuscht", deren Darbietung eine "bodenlose Frechheit gegenüber der Mannschaft und den Fans" gewesen sei.

Seinen Ex-Verein sieht der Weltmeister von 1990 nun am Scheideweg. "Die Gladbacher haben in den letzten Jahren viele Erfolge gefeiert, da muss man jetzt ehrlich zueinander sein. Man muss wieder mehr auf junge Spieler aus dem eigenen Fohlenstall setzen und nicht auf Spieler, die keinen Bock haben", riet Matthäus den im Abstiegskampf steckenden Borussen.