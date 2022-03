Darum ist Gravenberch für den FC Bayern so interessant

unknown

Der FC Bayern soll an Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam interessiert sein

Ryan Gravenberch ist das nächste Top-Talent aus der legendären Nachwuchsakademie von Ajax Amsterdam. Mit gerade einmal 19 Jahren gehört der zentrale Mittelfeldspieler beim niederländischen Traditionsverein bereits zu den Schlüsselspielern. Längst steht die europäische Fußballelite beim Youngster Schlange - darunter auch der FC Bayern.

Johan Cruyff, Marco van Basten, Frank Rijkaard oder Clarence Seedorf: Die Liste der späteren Weltklasse-Spieler, die bei Ajax Amsterdam ausgebildet wurden, ist lang. Durch die ruhmreiche Historie steigt beim niederländischen Rekordmeister gleichzeitig die Erwartungshaltung an neue Talente.

Die aktuell heißeste Aktie beim Eredivisie-Klub ist Ryan Gravenberch. Auch im anstehenden Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen SL Benfica (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker) dürfte der Verbindungsspieler wieder der Startaufstellung von Trainer Erik ten Hag angehören.

Nach dem 2:2 im ersten Aufeinandertreffen könnte das zweite Duell mit den Portugiesen gleichwohl Gravenberchs letzter Auftrifft auf europäischer Bühne für seinen Heimatklub werden, schließlich wird längst über den nächsten Schritt des zehnfachen A-Nationalspielers spekuliert.

FC Bayern erhält wohl positive Signale von Gravenberch

Der FC Bayern hat sein Interesse angeblich offiziell hinterlegt. Laut dem italienischen Sportjournalisten Fabrizio Romano reiste Münchens Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn im Februar persönlich nach Monaco, um sich dort mit Gravenberchs Berater Mino Raiola in einem direkten Gespräch auszutauschen.

Dem Transfer-Experten zufolge habe der FC Bayern bereits positive Signale vom Ajax-Juwel erhalten. Nach Angaben Romanos kann sich Gravenberch einen Wechsel an die Säbener Straße durchaus vorstellen.

Der 19-Jährige hatte einen Abschied aus Amsterdam unlängst nicht ausgeschlossen. "Passiert der Wechsel im Sommer, fühle ich mich dazu bereit", wurde der Achter vom "kicker" zitiert.

Um eine Verpflichtung Gravenberchs tatsächlich zu realisieren, müsste der FC Bayern allerdings tief in die Tasche greifen. Das Eigengewächs soll bei Ajax Amsterdam mit einem Preisschild von 30 Millionen Euro versehen sein. Einen ablösefreien Wechsel nach Vertragsende im Sommer 2023 schloss der Niederländer aus Verbundenheit mit "seinem" Verein kategorisch aus.

Gravenberch vereint Tempo und Technik

"Ich habe die ganze Jugend hier gespielt. Ajax war immer gut zu mir. Dann kann ich nicht ablösefrei gehen. Was ich weiß, ist, dass ich nicht gehen werde, wenn Ajax nichts an mir verdient", stellte Gravenberch klar.

Diese Aussage dürfte den FC Bayern aber nicht von seinen Bemühungen abhalten. Immerhin bringt Gravenberch mit seinem Mix aus Tempo und Technik wichtige Attribute eines modernen Mittelfeldspielers mit. Zudem ist der Jungprofi flexibel einsetzbar, lief in der niederländischen Nationalmannschaft sogar schon einmal als Rechtsverteidiger auf.

Luft nach oben hat Gravenberch indes noch vor dem gegnerischen Tor. In der laufenden Saison hat der Youngster in bis dato 35 Pflichtspielen erst zwei Treffer erzielt, selbst für einen zentralen Mittelfeldspieler recht wenig. Darüber hinaus mangelt es Gravenberch noch an der nötigen Konstanz. Zugleich verwundert diese Tatsache angesichts seines jungen Alters nicht.

Könnte Gravenberch dem FC Bayern auf Anhieb weiterhelfen?

Während ihn schwächere Auftritte bei Ajax Amsterdam bislang nicht den Stammplatz kosteten, würde dem Shootingstar im Falle eines Wechsels zum FC Bayern zunächst die Ersatzbank drohen. Denn: Mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka haben die Münchner ihr Mittelfeld-Duo für die Zukunft eigentlich schon gefunden.

Deshalb glaubt der ehemalige Bundesliga-Profi Jan-Aage Fjörtoft nicht, dass der Box-to-box-Spieler dem FC Bayern schnell weiterhelfen würde. "Ist er eine direkte Verstärkung ab dem jetzigen Zeitpunkt? Das bezweifle ich", erklärte der 55-Jährige bei "Bild-TV".

Vielmehr wäre Gravenberch, an dem auch Real Madrid und Juventus Turin baggern sollen, eine langfristige Investition. Dass aus ihm eines Tages tatsächlich der nächste Rijkaard oder Seedorf werden kann, muss das Ajax-Talent erst noch über einen längeren Zeitraum unter Beweis stellen.

Jannik Kube