Goretzka steht wohl vor Blitz-Comeback für den FC Bayern

Geht es jetzt plötzlich ganz schnell mit dem lang ersehnten Comeback von Leon Goretzka für den FC Bayern? Nachdem sich der Mittelfeldstar der Münchner zuletzt monatelang mit Patellasehnen-Problemen herumgeplagt hatte, feierte er am Dienstag endlich seine vollständige Rückkehr ins Mannschaftstraining. Nun winkt schon am Wochenende das Bundesliga-Comeback.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg vermeldete, wird es für den deutschen Nationalspieler für die Rückkehr in den Spieltagskader des FC Bayern für das kommende Wochenende reichen, wenn am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin bevorsteht. Goretzka habe demnach noch drei Trainingstage Zeit, Cheftrainer Julian Nagelsmann von einem Einsatz gegen die Eisernen zu überzeugen.

Ebenso wie Leon Goretzka hatte am Dienstag auch Mittelfeldkollege Corentin Tolisso wieder vollumfänglich am Mannschaftstraining an der Säbener Straße teilgenommen.

Leon Goretzka fehlt dem deutschen Rekordmeister in Pflichtspielen bereits seit Dezember und hat sei dem schon 15 Pflichtspiele seines Klubs verpasst. Es ist die längste Verletzungspause, die der 27-Jährige seit seinem Wechsel zum FC Bayern vor vier Jahren zu überstehen hat.

Goretzka seit Dezember ohne Bundesliga-Einsatz

Die Verantwortlichen der Münchner hoffen, in Person des gebürtigen Bochumers wieder mehr Alternativen im zentralen Mittelfeld aufbieten zu können. Beim Remis des Tabellenführers am letzten Samstag in Hoffenheim (1:1) hatte Jamal Musiala die Position auf der Doppel-Sechs neben Joshua Kimmich bekleidet.

Goretzka hat in der laufenden Spielzeit bisher 18 Pflichtspiele wettbewerbsübergreifend für den deutschen Branchenprimus absolviert und dabei zwei Tore geschossen. In der Bundesliga stand er zum letzten Mal beim 3:2-Sieg des FC Bayern beim BVB auf dem Rasen.