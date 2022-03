Medien: HSV-Bosse treffen Entscheidung über Walter-Zukunft

IMAGO/Blatterspiel

Tim Walter und der HSV verpassen womöglich den Aufstieg in die Bundesliga

Dem Hamburger SV droht statt des angepeilten Aufstiegs ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga. Am vergangenen Spieltag wuchs der Rückstand nach oben erneut. Eine Entscheidung über die Zukunft von Trainer Tim Walter sollen die HSV-Bosse inzwischen gefällt haben.

Der Hamburger SV wartet nunmehr schon seit vier Spielen auf einen Sieg in der 2. Bundesliga. Jüngster Tiefschlag für den HSV war das magere 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf.

Der Abstand zum Relegationsplatz drei beträgt daher mittlerweile sechs Punkte, wenngleich die Rothosen den Rückstand im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue (5. April) noch verkürzen können. Platz eins und zwei sind mit aktuell neun Punkten Vorsprung jedoch so oder so nicht in Reichweite.

Nach Angaben von "Bild" stellen die HSV-Verantwortlichen trotz dieser Ausgangslage derzeit aber keinerlei Überlegungen an, Tim Walter vor Ablauf der Saison von seinen Aufgaben als Chefcoach zu entbinden.

In ähnlicher Situation hatten sich Sportvorstand Jonas Boldt und Co. erst vor einem Jahr wiedergefunden, als man nach längerer Zeit des Zögerns schließlich Daniel Thioune vor die Tür setzte.

HSV hat noch einen großen Titel im Visier

An Walters Fähigkeiten, den HSV in die Erstklassigkeit zurückzuführen, bestehe dem Bericht zufolge intern jedoch kein Zweifel. Vielmehr sei denkbar, dass der Nordklub mit dem 46-Jährigen auch in ein weiteres Jahr im Unterhaus geht.

Dem HSV soll dadurch der nächste Komplett-Umbruch erspart bleiben. Stattdessen soll die Mannschaft auf dem Transfermarkt punktuell verstärkt werden, um womöglich einen erneuten Anlauf auf die erste Liga zu starten.

Tim Walter besitzt beim HSV noch einen Vertrag bis 2023. Unter dem ehemaligen Coach von Holstein Kiel und VfB Stuttgart konnte die Hamburger Mannschaft in dieser Saison nur selten konstant gute Leistungen zeigen.

Zwar hat kein Team weniger Partien verloren als der HSV (vier Niederlagen), mit nunmehr schon zwölf Unentschieden wird ein Aufstieg in die Bundesliga aber immer schwieriger.

Aber: Durch den Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal hat die Walter-Elf noch einen großen Titel in dieser Saison im Blick.