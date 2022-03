BVB interessiert? Schlotterbeck-Wechsel "sehr wahrscheinlich"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Wechselt Nico Schlotterbeck zum BVB?

Der angeblich von Borussia Dortmund umworbene Nationalspieler Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg hat nach wie vor noch keine Entscheidung bezüglich eines Vereinswechsels getroffen.

"Über meine Zukunft mache ich mir aktuell keine Gedanken. Ich will die Saison in Freiburg ordentlich zu Ende bringen. Je höher wir am Ende in der Tabelle dastehen, umso besser ist das. Wir haben außerdem noch im Pokal die große Chance auf den Titel. Ich konzentriere mich voll auf den Verein", sagte der 22-Jährige angesprochen auf das BVB-Interesse im "Sport1"-Interview.

Schlotterbeck bekannte: "Ich habe gemerkt, dass mich diese Wechselthemen beeinflussen. Ich habe in der Rückrunde ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Mittlerweile blocke ich alles ab und versuche das auszublenden."

Bewunderung empfindet der Innenverteidiger für einen möglichen künftigen BVB-Teamkollegen. "Ich bin ein großer Fan von Niklas Süle, von seiner Spielweise und wie er das alles handhabt", schwärmte Schlotterbeck. "Er ist ein ruhiger Spieler, der auf dem Feld total seriös ist. Er bringt wirklich immer sehr gute Leistungen und war auch im jungen Alter wie ich beim DFB."

BVB interessiert? Wechsel von Nico Schlotterbeck "sehr wahrscheinlich"

Süle verlässt nach der Saison den FC Bayern und schließt sich dem BVB an. Bei Schlotterbeck könnte es womöglich anders laufen.

"Ich mache meine Entscheidung davon abhängig, wie ich im Sommer den nächsten Schritt mache. Ich schließe auch nicht aus, dass ich in Freiburg bleibe. Ich habe damals lange unterschrieben und noch einen Vertrag bis 2023", sagte der Senkrechtstarter, dessen Marktwert auf rund 20 Millionen Euro taxiert wird.

Ein Wechsel sei zwar "sehr wahrscheinlich, aber entschieden ist noch nichts. Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen. Freiburg hat einen Standpunkt und ich habe meinen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich in Freiburg noch entwickeln kann, dann bleibe ich."

Große Ambitionen in der Nationalmannschaft

Für das WM-Jahr hat sich Schlotterbeck auch in der Nationalmannschaft, wo er noch auf sein Debüt wartet, einiges vorgenommen.

"Ich möchte ruhig und selbstbewusst auftreten und meine Leistung bringen. Ich habe jetzt angefangen, Tore zu schießen, was als Innenverteidiger sicher ganz gut ist. Ich will immer zu Null spielen, das steht für mich über allem. Wenn die Null steht, gewinnst du beim DFB 99 Prozent deiner Spiele, weil du vorne in der Offensive eine enorme Qualität hast", sagte der Noch-Freiburger.