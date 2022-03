Wird Joachim Löw wieder Nationaltrainer?

ULMER via www.imago-images.de

Joachim Löw trat 2021 als Bundestrainer zurück

Joachim Löw ist nach seiner Zeit als Bundestrainer noch nicht wieder an die Seitenlinie zurückgekehrt. In Österreich beschäftigt man sich offenbar mit dem Weltmeister von 2014. Als deutlich wahrscheinlichere Option gilt in der Alpenrepublik jedoch ein bekanntes Gesicht vom 1. FC Köln und von Borussia Dortmund.

Auch in diesem Jahr wird die österreichische Nationalmannschaft nicht zur Weltmeisterschaft fahren. Im Halbfinale der Playoffs unterlag die ÖFB-Auswahl mit 1:2 in Wales. Somit muss Österreich weiterhin auf die erste WM-Teilnahme seit 1998 warten.

Die sportliche Zukunft von Trainer Franco Foda ist äußerst ungewiss. Der 55-Jährige betreut das Nationalteam seit 2017, doch nach der verpassten Qualifikation droht seine Zeit als ÖFB-Coach zu enden.

"Wir müssen eine Lösung finden, die kann mit oder ohne Foda sein", äußerte sich Verbandspräsident Gerhard Milletich im "ORF": "Wichtig ist, dass man nach dem Spiel keine emotionalen Aussagen tätigt, sondern Ruhe bewahrt. In den nächsten Tagen werden wir dann über andere Dinge reden."

Ein klares Bekenntnis zu Foda klingt anders - und so wird bereits über mögliche Nachfolgekandidaten diskutiert. Dabei fällt überraschenderweise sogar der Name Joachim Löw.

Laut dem "kicker" wird die Personalie immer wieder in den Gremien angesprochen. Demnach sei Löw in Österreich "keine bloße Spekulation".

Der 62-Jährige arbeitete in seiner Laufbahn bereits beim FC Tirol und der Wiener Austria. Ein Engagement als ÖFB-Übungsleiter könnte allerdings am Geld scheitern. Dem Fachmagazin zufolge sei Löw für den Verband "kaum finanzierbar".

Peter Stöger wohl in der Pole Position

Stattdessen soll sich mit Peter Stöger ein alter Bekannter aus der Fußball-Bundesliga in der Pole Position befinden. Der ehemalige Trainer des 1. FC Köln und BVB war zuletzt beim ungarischen Klub Ferencváros angestellt.

Neben Stöger wird in Österreich momentan auch Andreas Herzog heiß gehandelt. Der 53 Jahre alte Wiener ist beim Erstligisten Admira Wacker tätig.

Doch noch ist die Trainer-Frage bei der ÖFB-Auswahl offen. Foda selbst hofft noch auf eine weitere Chance als Nationaltrainer. "Klar war die WM-Qualifikation nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind alle extrem enttäuscht. Aber wir haben in den letzten Jahren viel bewegt, wir haben einiges erreicht. Es ist nicht so, dass wir unerfolgreich waren", sagte er nach der Niederlage in Wales.