Presse: "Fußball-Tennis" im "Versuchslabor"

Deutschland und die Niederlande trennten sich 1:1

Im Länderspiel-Klassiker zwischen den Niederlanden und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gab es am Dienstagabend keinen Sieger. Die Presselandschaft beider Länder stellte nach dem 1:1 (0:1) in Amsterdam dennoch ein positives Zeugnis aus.

Deutschland

kicker: "Gerechtes Remis in Amsterdam: Nur Müller trifft beim Härtetest: Im ersten echten Härtetest in der Ära Hansi Flick schaffte die DFB-Elf ein 1:1 in den Niederlanden. In Amsterdam besorgte Thomas Müller mit seinem 43. Länderspieltor die Führung, doch Steven Bergwijn glich verdient aus. Unter dem Strich war es ein gerechtes Remis."

RTL: "Testspiel-Kracher auf hohem Niveau: DFB-Elf mit Achtungs-Remis gegen die Niederlande. Nach acht Siegen in Folge ist Schluss: Mit einem 1:1 im Testspiel in Amsterdam gegen die Niederlande endet Hansi Flicks imposante Siegesserie. Eine Stunde hatte die DFB-Elf den temporeichen Klassiker im Griff und führte durch ein Tor von Thomas Müller durchaus verdient – in der zweiten Halbzeit aber wäre der Schuss beinahe nach hinten losgegangen."

ntv: "Flicks Rekordserie reißt im erfolgreichen Härtetest. Im ersten Härtetest in der Ära von Bundestrainer Hansi Flick spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unentschieden in den Niederlanden. Thomas Müller bringt das DFB-Team in Führung, nach dem Ausgleich hat es Glück, dass der Schiedsrichter einen Elfmeter zurücknimmt."

Süddeutsche Zeitung: "Fußball-Tennis in Amsterdam: Kopf nach rechts, Kopf nach links: Die Niederlande und Deutschland liefern sich ein unterhaltsames 1:1, aus dem beide Teams Positives mitnehmen können. Und van Gaal ist nun der erste Nationaltrainer, den Flick nicht besiegen kann."

Sport Bild: "Videoschiri-Glück! DFB-Elf wendet erste Flick-Pleite ab: Im neunten Spiel holt das DFB-Team unter dem neuen Bundestrainer erstmals keinen Sieg, gegen Holland gibt's 'nur' ein 1:1."

FAZ: "Flicks spannende Ergebnisse im Versuchslabor: Erstmals trifft die DFB-Elf unter Hansi Flick auf einen starken Gegner – und siegt nicht. Der Bundestrainer gewinnt aus seinen Experimenten mit Blick auf die WM dennoch interessante Erkenntnisse."

Niederlande

De Telegraaf: "Niederlande und Deutschland beenden den Nachbarschaftsstreit mit 1:1 und lassen damit einen interessanten Fußballkampf unentschieden ausgehen. Die Deutschen kamen kurz vor der Pause durch Thomas Müller zum 0:1, nach der Halbzeit glich Steven Bergwijn aus."

AD: "Oranje zeigt Widerstandskraft und übersteht die deutsche Dominanz. Rund drei Viertel des Spiels war die Oranje-Elf gegen Deutschland machtlos, doch der eingewechselte Steven Bergwijn rettete tatsächlich das Ergebnis: 1:1. Das ändert nichts daran, dass Bondscoach Louis van Gaal und seine Spieler noch jede Menge Arbeit auf dem Weg zur WM haben.

Voetbal International: "Niederländische Mannschaft beugt sich nicht vor Deutschland und ist erneut glücklich mit Bergwijn. Die Elftal hat am Dienstagabend in der Johan-Cruijff-Arena Unentschieden gegen Deutschland gespielt. Auch im zweiten Trainingsspiel im neuen 3-4-1-2-System hatte Steven Bergwijn eine tragende Rolle für Orange: Diesmal gelang ihm als Einwechselspieler der Ausgleichstreffer. Nach diesem Tor schienen die Niederlande einen Elfmeter zu bekommen, doch der VAR hatte etwas dagegen.

Voetbalzone: "Oranje lebt dank Bergwijn weiter und spielt Remis gegen Deutschland."

RTL Nieuws: "Gute halbe Stunde reicht Oranje zum Unentschieden. Eine Stunde lang waren die Gäste aus Deutschland die stärkere Mannschaft, in der letzten halben Stunde waren die Niederlande gefährlicher. Die Umsetzung des von Louis van Gaal gewünschten Systems wird dem Nationaltrainer jedoch Kopfzerbrechen bereiten."