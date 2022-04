Bei Haaland-Deal: Teurer Domino-Effekt für Manchester City

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Ist die Gegenwart und Zukunft von Manchester City: Phil Foden (r.)

Erling Haaland von Borussia Dortmund wird seit Monaten mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht. Der ohnehin schon teure Transfer könnte für die Sky Blues aber noch um ein Vielfaches kostspieliger werden.

Die Basis-Ablöse in Höhe von angeblich 75 Millionen Euro, die ein interessierter Klub im kommenden Sommer an den BVB überweisen muss, dazu die Gehalts- und Beraterkosten: Die Verpflichtung von Erling Haaland dürfte nur für ganz wenige Klubs in Europa überhaupt realisierbar sein. Das Gesamtvolumen, vorausgesetzt der Norweger unterzeichnet einen Fünfjahresvertrag bei seinem neuen Klub, könnte sich letztlich auf über 300 Millionen Euro belaufen, spekulierte zuletzt etwa "Sport1".

Für einen Klub wie Manchester City stellen solche astronomischen Summen allerdings kein Hindernis dar. Die Engländer werden seit 2008 von der Herrscherfamilie des Emirats Abu Dhabi gelenkt und konnten dadurch in den vergangenen Jahren auf dem Transfermarkt zahlreiche Topspieler unter Vertrag nehmen.

Erling Haaland gilt für ManCity als das noch fehlende Puzzlestück, nachdem in Sergio Agüero im vergangenen Sommer der einzige wirkliche Mittelstürmer den Klub verlassen hatte.

Domino-Effekt für Manchester City?

Wie der "Daily Star" vermeldet, könnte ein Transfer des BVB-Angreifers innerhalb der Mannschaft zu durchaus weiteren Millionenausgaben führen. So soll Eigengewächs Phil Foden auf eine Anpassung seines Gehalts pochen, sollte Erling Haaland verpflichtet werden.

Der englische Nationalspieler gilt in der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola als Schlüssel- und Identifikationsfigur. Dem Bericht zufolge hatte Foden, dessen aktuelles Arbeitspapier bis 2024 gültig ist, grundsätzlich schon einer Anpassung seines Gehalts auf umgerechnet rund 9 Millionen Euro pro Jahr zugestimmt.

Angesichts der Summen, die Haaland bei City angeblich verdienen könnte, soll der 21-Jährige aber noch mehr Geld verlangen, heißt es. Der Norweger könnte gar 30 Millionen Euro pro Jahr einstreichen, so der "Daily Star".