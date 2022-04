Bericht: VfB holt BVB-Keeper im Sommer nach Stuttgart

Noah Wedel via www.imago-images.de

Stefan Drljaca (M.) trainierte schon bei den BVB-Profis mit

Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die Torhüter-Position. Dabei soll sich eine Lösung beim kommenden Bundesliga-Gegner Borussia Dortmund aufgetan haben.

Wie es in einem Bericht des "kicker" heißt, arbeiten die Schwaben nämlich an der Verpflichtung von Stefan Drljaca. Der 22-Jährige spielt derzeit in der U23 des BVB in der 3. Liga, kam dort bislang in der laufenden Saison auf 13 Einsätze.

Der gebürtige Homburger wechselte im Sommer 2020 zu Borussia Dortmund und trainierte bereits mehrfach bei den Profis mit. Zu einem Pflichtspiel-Einsatz im Lizenzspielerkader kam es bislang aber noch nicht.

Beim VfB Stuttgart rückte der Youngster aus zweierlei Gründen ins Visier der Kaderplaner. Zum einen ist Sportdirektor Sven Mislintat aufgrund seiner jahrelangen BVB-Vergangenheit rund um die Schwarz-Gelben bis heute bestens vernetzt, kennt sich in Dortmund noch immer sehr gut aus.

VfB Stuttgart sucht einen günstigen Keeper für die neue Saison

Zum anderen arbeitete Drljaca im Teenager-Alter bei seiner vorherigen Station TSG Hoffenheim schon mit Steffen Krebs zusammen. Der Torwarttrainer wechselte im letzten Jahr zum VfB und kennt den derzeitigen BVB-II-Keeper somit bestens.

Ein großer Vorteil der Personalie wäre aus Sicht der Stuttgarter, dass Drljaca nach Saisonende ablösefrei zu haben wäre. Im Ländle muss aufgrund der millionenschweren Ausfälle aufgrund der Corona-Pandemie extrem auf Kosteneinsparungen geachtet werden, Budget für einen neuen Torhüter steht somit nicht wirklich zur Verfügung.

Stammkeeper Florian Müller hat die Erwartungen an ihn bislang nicht vollends erfüllen können. Nach dem Abgang von Gregor Kobel zum BVB wurde Müller zur ersten Wahl unter Cheftrainer Pellegrino Matarazzo, konnte bei seinen 24 Einsätzen für die Schwaben aber nicht immer überzeugen.