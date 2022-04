So viel sollen Mazraoui und Gravenberch bei Bayern verdienen

unknown

Mazraoui und Gravenberch (re.) wechseln wohl zum FC Bayern

Nach mehreren Wochen voller Gerüchte über das Interesse des FC Bayern an Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam rückt der Wechsel des Duos mittlerweile immer näher. Nun gibt es genauere Informationen darüber, was Gravenberch und Mazraoui in München verdienen sollen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten kann sich Trainer Julian Nagelsmann auf einen neuen Sechser und auf einen offensiven Rechtsverteidiger freuen, denn Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui sollen im Sommer zum FC Bayern München wechseln. Letzte Details müssen noch geklärt werden, das Grundgerüst der Transfers steht aber offenbar bereits. Vor allem die Verhandlungen mit den Spielern scheinen abgeschlossen. Heißt: Auch die zukünftigen Gehälter wurden festgezurrt.

Nach Informationen von "Bild" soll Gravenberch beim FC Bayern knapp neun Millionen Euro im Jahr verdienen. Mazraoui kassiert etwas weniger, liegt demnach bei rund acht Millionen Euro per annum.

Noch gibt es von Vereinsseite keine Bestätigung für die Transfers. Weder Ajax noch die Münchner ließen sich bisher vollständig in die Karten schauen. Allerdings deutete Nagelsmann zuletzt mit einem Augenzwinkern an, dass das Duo in Zukunft das Trikot des Rekordmeister tragen könnte.

"Beides gute Spieler", sagte der Coach am Freitag auf einer Pressekonferenz, als er auf die Gerüchte angesprochen wurde und fügte vielsagend an: "Warten wir mal ab, was die Zukunft bringt."

FC Bayern: Mazraoui kostet nichts, Gravenberch viele Millionen

Während Mazraoui ablösefrei an die Säbener Straße kommt, müssen die FCB-Verantwortlichen für Gravenberch eine Ablöse entrichten. Diese liegt laut "Bild" und "Sport1" bei 28 Millionen Euro und könnte sich durch Bonuszahlungen noch erhöhen. Darauf sollen sich die Vereine geeinigt haben.

Zuletzt hatte bereits "Telegraaf"-Reporter Mike Verweij in seinem Podcast verraten, dass sich der Ajax-Profi für die Münchner entschieden hat.

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler sei sowohl von den Entwicklungsmöglichkeiten unter Nagelsmann als auch von dem Vertragsangebot der Münchner überzeugt. Zwar habe Ajax jüngst einen Versuch gestartet, den 2023 auslaufenden Vertrag von Gravenberch zu verlängern, von seinem Entschluss habe man den Niederländer aber nicht mehr abbringen können.