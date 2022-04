Ribéry enthüllt: Diese Top-Klubs wollten ihn verpflichten

Alessandro Garofalo/LaPresse via www.imago-images.

Franck Ribéry spielt derzeit in der italienischen Serie A

Mit unter anderem neun Deutschen Meisterschaften und dem Champions-League-Titel 2013 wurde Franck Ribéry beim FC Bayern zu einer absoluten Vereinslegende. Wie der Franzose jetzt enthüllte, hätte er im Laufe der Jahre zu gleich mehreren europäischen Spitzenvereinen wechseln können.

Im Interview mit der italienischen Sportzeitung "Tuttosport" zählte der mittlerweile 39-Jährige auf, wo es ihn überall hätte hinziehen können. "Mourinho wollte mich mal zu Real Madrid holen, aber Bayern ließ mich nicht gehen. Auch Barcelona und Juventus haben mich angerufen", so Ribéry im Gespräch mit der Zeitung.

Drei Jahre nach seinem Bayern-Abschied im Sommer 2019 ist die Münchner Klub-Ikone weiterhin aktiv am Ball, steht derzeit noch beim italienischen Erstligisten US Salernitana unter Vertrag. Trotz mehrerer Verletzungspausen brachte es der Flügelspieler immerhin schon auf 19 Liga-Einsätze. Auf ein erstes Saisontor für den abstiegsbedrohten Klub wartet er aber noch.

US Salernitana rangiert derzeit auf dem letzten Platz in der Serie A, der Abstieg kann nur noch theoretisch verhindert werden.

Ribéry stellt klar: "Ich bereue nichts, sondern bin stolz"

Für Ribéry habe es in seinen besten Jahren im Trikot des FC Bayern in den 2010er-Jahren übrigens letztlich nie zur Debatte gestanden, den Verein in Richtung spanischer La Liga oder italienischer Serie A zu verlassen.

"Ich bereue nichts, sondern bin stolz, zwölf Jahre bei einem riesigen Verein wie Bayern gewesen zu sein. Dort habe ich alles gewonnen und durfte wichtige Kapitel der Geschichte des Klubs mitschreiben", meinte Ribéry, der seit vielen Jahren ein besonderes Verhältnis zum ehemaligen Bayern-Manager und -Präsidenten Uli Hoeneß pflegt.

Insgesamt lief Franck Ribéry 273 Mal in der Bundesliga für den FC Bayern auf und erzielte dabei 86 Treffer.