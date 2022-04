Lewy düst ab, Kimmich trifft Fans - Spanier tanzen

IMAGO/Matthias Koch

Lewandowski fuhr nach der CL-Aus schnell nach Hause, Kimmich (r.) ließ sich etwas mehr Zeit

Der FC Bayern ist krachend aus der Champions League geflogen. Das 1:1 (0:0) im Rückspiel gegen den FC Villarreal reichte nach der Niederlage im Hinspiel nicht zum Einzug ins Halbfinale. Nach der Partie herrschte bei den Münchnern Frust, die Spanier hingegen feierten ausgiebig.

Mit dem FC Bayern hat sich ein Titelfavorit aus der Königsklasse schon im Viertelfinale verabschiedet. Verantwortliche, Spieler und Trainer des deutschen Rekordmeisters hatten den Gewinn des Henkelpotts angepeilt, stattdessen droht den Süddeutschen nun eine Saison mit "nur" einem Titel. Angesichts des Selbstverständnisses eine harte Realität.

Die Reaktionen der Bayern auf den Champions-League-K.o. lassen schnell erahnen, wie tief der Stachel sitzt: Nach Angaben von "Bild" war Robert Lewandowski, der seine Mannschaft am Dienstagabend mit seinem Führungstor zum zwischenzeitlichen 1:0 noch in Richtung Verlängerung gebracht hatte, einer der ersten Spieler, der das Stadion verließ.

Der Mittelstürmer fuhr sein Auto rund 45 Minuten nach Abpfiff aus der Tiefgarage, auf dem Beifahrersitz saß seine Frau Anna.

Bereits um kurz nach 23 Uhr hatte Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß das Stadion verlassen. Wenig später wurde Klubpräsident Herbert Hainer gesichtet, wie er vom VIP-Bereich in Richtung Kabinentrakt ging, um einige Worte an die Mannschaft zu richten. Nur zehn Minuten später kehrte er in die VIP-Zone zurück.

Kimmich trifft Fans, Villarreal feiert Kabinenparty

Nach Mitternacht ließ sich indes Mittelfeldspieler Joshua Kimmich blicken, der trotz der bitteren Niederlage einige Autogrammwünsche der Fans beantwortete. Unweit davon stieg derweil die große Party der Gäste aus Spanien.

Die Profis des FC Villarreal hatten ihren Halbfinaleinzug nach Abpfiff zunächst ausgiebig in der Kabine gefeiert. Mittelfeldspieler Francis Coquelin, der einst in der Saison 2013/14 für den SC Freiburg die Schuhe schnürte, postete in seiner Instagram-Story ein Video von den Feierlichkeiten. Die Spieler des "Gelben U-Bootes" tanzten ausgelassen, teilweise sogar auf den Tischen und Garderoben.

Als schließlich der Bus der Spanier das Stadion verließ, war Bayern-Trainer Julian Nagelsmann laut "Bild" noch im Innenbereich. Der 34-Jährige diskutierte demnach noch in den Katakomben mit Co-Trainer Benjamin Glück.