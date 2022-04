So plant der FC Schalke mit Topverdiener Kabak

IMAGO/Daniel Hambury

Ozan Kabak ist derzeit Leihspieler bei Norwich City

Er galt einst als eines der größten Abwehrtalente der Bundesliga, spielte als Leihspieler sogar schon achtmal in der Champions League für den FC Liverpool: Ozan Kabak. Beim FC Schalke spielte der Innenverteidiger aber wohl aus gleich mehreren Gründen keine Rolle mehr.

Kabak besitzt beim Zweitligisten noch einen Vertrag bis 2024. Nach seiner derzeitigen Ausleihe zum Premier-League-Team Norwich City kehrt der 22-Jährige wohl erst einmal nach Gelsenkirchen zurück, ohne auf Schalke aber noch eine Zukunft zu haben.

Nach Informationen der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" ist es "ausgeschlossen", dass der 15-malige türkische Nationalspieler noch einmal im Schalke-Trikot zu sehen sein wird.

Zunächst einmal gilt Kabak als viel zu teuer. Er soll möglichst schnell endgültig von der Gehaltsliste bekommen werden, gilt er doch mit geschätzt drei Millionen Euro Jahreseinkommen bei den Königsblauen als Topverdiener im Team.

Darüber hinaus wird auf Schalke angezweifelt, ob Kabak überhaupt noch die sportliche Qualität mitbringen würde, die er einst als hochveranlagter Teenager bei seinem Transfer im Sommer 2019 versprach.

Mehrfach fiel der Defensivmann für deinen derzeitigen Klub Norwich City verletzt aus, kam bei den Canaries nie so richtig in Tritt. Elf Spiele bestritt er in der Premier League in der laufenden Saison, absolvierte zwischen Dezember und März gleich mehrere Monate kein einziges Spiel.

Der FC Schalke 04 soll mittlerweile bereit sein, Kabak für einen hohen einstelligen Millionenbetrag zu verkaufen. Wo es ihn hinziehen könnte, ist dabei aber noch völlig offen.

Auch Harit wohl ohne Zukunft beim FC Schalke 04

Ähnlich stellt sich die Situation bei Amine Harit dar. Der Marokkaner, der ebenfalls im letzten Jahr mit S04 aus der Bundesliga abgestiegen war, zeigte sich in den letzten Monaten zwar stark formverbessert und bot im Trikot von Leih-Klub Olympique Marseille starke Leistungen an.

Allerdings soll auch Harit als viel zu teuer gelten - unabhängig davon, in welcher Spielklasse der FC Schalke ab dem Sommer an den Start geht. Der 24-Jährige steht bei den Knappen ebenfalls noch bis 2024 unter Vertrag.