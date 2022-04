VfB-Star kommentiert Gerüchte um Lewandowski-Nachfolge

IMAGO/Julia Rahn

Sasa Kalajdzic könnte es zum FC Bayern ziehen

Sasa Kalajdzic wurde zuletzt mehrfach als mögliches Transferziel des FC Bayern genannt, sollten die Münchner tatsächlich ohne ihren Weltfußballer Robert Lewandowski in die kommende Spielzeit starten. Im Vorfeld des Auswärtsspiels beim 1. FSV Mainz 05 hat der Mittelstürmer des VfB Stuttgart auf die Spekulationen um seine Person reagiert.

Kalajdzic stellte zunächst klar, dass er die Gerüchte um einen möglichen VfB-Abschied in Richtung FC Bayern nicht näher kommentieren wolle.

"Weil mich zurzeit nur der Klassenerhalt interessiert. Ich habe mit Stuttgart ein korrektes Verhältnis. Wir werden sehen, was im Sommer passiert", wurde der Stürmerstar der Schwaben in der österreichischen "Kronen Zeitung" zitiert.

Das vermeintliche Interesse des deutschen Rekordmeisters geht am österreichischen Nationalspieler aber nicht spurlos vorbei, woraus Kalajdzic auch gar keinen Hehl machte.

"Dass ich mit den Bayern überhaupt in Verbindung gebracht werde, ist eine riesengroße Ehre und Bestätigung für meine sehr guten Leistungen. Das macht mich auch extrem stolz", meinte der 24-Jährige, der nach langer Verletzungspause in dieser Spielzeit zuletzt wieder zu alter Stärke gefunden hatte.

Kalajdzic beim VfB Stuttgart noch bis 2023 unter Vertrag

Seine vier Saisontore hat der 2,00-Meter-Hüne seit Februar erzielt, am Samstag stand er beim wichtigen Spiel in Mainz zum neunten Mal in dieser Spielzeit in der Startformation des VfB.

Ein Verbleib des Torjägers wird in erster Linie vom Abschneiden der Stuttgarter in dieser Saison abhängen. Im Falle eines Abstiegs gilt ein Wechsel als sicher. Aber auch im Falle des Klassenerhalts könnte es Kalajdzic nach drei Jahren im Ländle im kommenden Sommer weiterziehen.

Vertraglich ist der gebürtige Wiener noch bis Sommer 2023 an die Stuttgarter gebunden, weshalb die Zeichen im Sommer naturgemäß auf Abschied stehen, sollte es zu keiner Vertragsverlängerung mehr kommen.