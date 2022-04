BVB tütet wohl nächsten Sommer-Transfer ein

Matthias Koch via www.imago-images.de

Nico Schlotterbeck (r.) hat sich wohl für einen Wechsel zum BVB entschieden

Nach dem Transfer von Niklas Süle vom FC Bayern hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund offenbar einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

Wie die "Bild" berichtet, hat Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg dem BVB eine Zusage gegeben.

Allerdings seien die Formalitäten zwischen dem BVB und Freiburg noch zu klären, die Klubs stehen dem Bericht zufolge aber in Kontakt.

Als Ablöse werden wohl um die 25 Millionen Euro fällig. Schlotterbecks Vertrag im Breisgau ist noch bis 2023 datiert.

Damit erteilt Schlotterbeck dem FC Bayern wohl einen Korb. Beim deutschen Rekordmeister wurde der Nationalspieler als Nachfolger von Süle gehandelt. Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, dass Schlotterbeck auf dem Rader der Münchner steht. Doch es gab auch Berichte, nach denen dem Freiburger von der FCB-Führungsetage ohnehin fehlendes Bayern-Niveau attestiert wurde.

Beim SC Freiburg geht man wenige Wochen vor Saisonende selbst schon nicht mehr wirklich von einem langfristigen Verbleib von Nico Schlotterbeck aus.

Sportdirektor Klemens Hartenbach gab zuletzt gegenüber "Sky" an, die Chancen auf eine weitere Saison mit dem Innenverteidiger seien "relativ gering". Der 57-Jährige legte nach: "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er nächstes Jahr nicht mehr hier ist."

Nico Schlotterbeck war schon in Dortmund

Dem TV-Sender zufolge ist Schlotterbeck zuletzt sogar in Dortmund gewesen, um sich ein genaueres Bild von seinem neuen Klub zu machen.

Schlotterbeck kam 2017 als U19-Spieler vom Karlsruher SC zum SC Freiburg. In der Saison 2020/21 war er an den 1. FC Union Berlin ausgeliehen, nach seiner Rückkehr erkämpfte er sich einen Stammplatz in der Mannschaft von Trainer Christian Streich. In der laufenden Saison stand er in 28 Partien in der Startelf, dabei gelangen ihm zudem vier Tore.