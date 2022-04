Deshalb wechselte Nübel nicht zum BVB

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Alexander Nübel wechselte 2020 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an die AS Monaco ausgeliehen. Dabei hätte die Karriere des Torhüters auch ganz anders verlaufen können. Vor seinem Wechsel nach München galt Borussia Dortmund ebenfalls als Interessent. Ein Engagement beim BVB kam für den ehemaligen Keeper des FC Schalke 04 aber nicht infrage.

"Ich habe bei Schalke gespielt, und ich war und bin immer noch Schalke-Fan. Ganz einfach", erklärte Nübel im Interview mit "Sport Bild". Er liebe den Verein, die Mitarbeiter und wünsche den Königsblauen den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga, so der 25-Jährige weiter.

"Zudem glaube ich, dass die Eingewöhnungsphase beim BVB, aufgrund meiner Schalke-Vergangenheit, schwierig geworden wäre", verriet Nübel. Aufgrund dessen habe ein Wechsel zum Rivalen "nicht zur Debatte" gestanden.

Ein Transfer zu RB Leipzig war damals hingegen ein heißes Thema. "Darüber habe ich intensiv nachgedacht", sagte der Schlussmann rückblickend: "Den damaligen Sportdirektor Markus Krösche kannte ich aus Paderborn. Das war eine reizvolle Option, aber am Ende habe ich mich für Bayern entschieden."

Kehrt Nübel noch einmal zum FC Bayern zurück?

In München ist jedoch nach wie vor kein Vorbeikommen an Manuel Neuer, sodass Nübel noch bis 2023 bei der AS Monaco Spielpraxis sammeln soll.

Auf die Frage, ob sich Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic eigentlich einmal bei ihm entschuldigt habe, da er Nübel einst Einsätze zugesichert hatte, antwortete der Torwart: "Herr Salihamidzic hat sich nicht entschuldigt, und das muss er auch nicht. Letztendlich bin ich selbst dafür verantwortlich, wie oft ich gespielt habe. Ich muss mich mit meinen sportlichen Leistungen anbieten und den Trainer überzeugen."

Ob Nübel überhaupt noch einmal für den FC Bayern auflaufen wird, ist offen. Schließlich soll der Rekordmeister kurz vor einer Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer bis 2025 stehen.