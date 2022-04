Bericht: Gladbach hat nächstes Franzosen-Juwel am Haken

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Anthony Rouault soll in Gladbach großes Interesse wecken

Mit Manu Koné ist Borussia Mönchengladbach im vergangenen Sommer ein echter Glücksgriff auf dem Transfermarkt geglückt. Für knapp neun Millionen Euro wechselte der 20-Jährige an den Niederrhein, etablierte sich in seiner ersten Bundesliga-Saison gleich als Stammspieler im Mittelfeld der Fohlenelf. Diesem Beispiel folgend, könnte schon in Kürze das nächste Top-Talent aus Frankreich transferiert werden.

Erneut wird Gladbach nämlich mit einem Spieler des französischen Zweitligisten FC Toulouse in Verbindung gebracht, von wo im letzten Jahr auch Koné in Richtung Niederrhein gewechselt war.

Anthony Rouault ist ebenso wie Manu Koné 20 Jahre jung und steht derzeit noch in Toulouse unter Vertrag. Für den Tabellenführer der Ligue 2 lief der Innenverteidiger bisher 24 Mal in der laufenden Meisterschaft auf, erzielte dabei sogar schon vier Treffer.

Wie das Portal "fussballtransfers" jetzt berichtete, sollen Gladbacher Talentespäher das Abwehr-Juwel bereits vor Ort beobachtet haben.

Borussia Mönchengladbach sucht bekanntermaßen vor allem auf der Innenverteidiger-Position eine hochwertige Verstärkung, muss der Klub doch den Abgang von Stammspieler Matthias Ginter verkraften.

Gladbach-Flirt hat noch Vertrag bis 2024

Dass Anthony Rouault der Sprung in eine europäische Top-Liga zuzutrauen ist, glauben neben den Gladbachern auch weitere Vereine. Laut dem Medienbericht sollen auch von anderen Klubs regelmäßig Scouts vor Ort in Toulouse sein, um den Defensivmann in Augenschein zu nehmen.

Vertraglich ist Roualt noch bis 2024 an seinen derzeitigen Arbeitgeber gebunden. Ob er aber tatsächlich bei Toulouse bleibt, das die Tabelle der Ligue 2 derzeit mit sechs Punkten Vorsprung auf den AC Ajaccio anführt, gilt als äußerst fraglich.

Vom Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin wechselt mit Marvin Friedrich ein weiterer Innenverteidiger im nächsten Sommer zur Gladbacher Borussia. Dieser Deal ist bereits fix.