Effenberg sicher: Haaland passt auch zum FC Bayern

BVB-Stürmer Erling Haaland passt laut Stefan Effenberg auch beim FC Bayern rein

Die Stürmerfrage beschäftigt den BVB und den FC Bayern in diesen Tagen gleichermaßen. Erling Haaland wäre ein Kandidat, der dieses Problem beim Rekordmeister aus München lösen könnte. Laut Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg würde der Norweger auch an der Isar funktionieren.

Erling Haaland wird, auch wenn es noch von keiner Seite offiziell bestätigt wurde, den BVB im kommenden Sommer verlassen. Wohin es den Norweger zieht, ist nach wie vor offen. München ist ein mögliches Ziel. Haaland-Kenner Jan Aage Fjörtoft erklärte am Wochenende einmal mehr, dass sich die Bayern mit dem 21-Jährigen beschäftigen. Aber würde Haaland auch zum Spiel der Münchner passen? Stefan Effenberg glaubt: Ja.

"Egal ob nun bei Bayern, ManCity oder Real Madrid: Ich glaube, dass der Spielertyp Haaland immer überall reinpasst - und auch reinpassen wird", schrieb Effenberg in seiner "Sport1"-Kolumne.

Effenberg nimmt Haaland in Schutz

Dass Haaland ausgerechnet im direkten Duell gegen den FC Bayern am Wochenende ab- und nur selten im gegnerischen Strafraum auftauchte, will ihm der ehemalige Profi nicht ankreiden. Der Norweger habe in diesem Spiel "nichts machen" können, da er von seinen Mitspielern keine Bälle bekam, erklärte Effenberg.

Dazu sei der 21-Jährige noch immer nicht ganz fit, ergänzte der Ex-Nationalspieler: "Und aus einer Verletzung rauszukommen und wieder voll durchzustarten, braucht einfach Zeit." Deswegen könne man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, Haaland habe in dem Spiel gegen München nicht funktioniert.

Ob Haaland beim FC Bayern tatsächlich ein Kandidat ist, kann derweil weiter nur spekuliert werden. FCB-Sportvorstand Hasan Salihamdzic sagte am Wochenende bei "Sky90", der Rekordmeister werde Robert Lewandowski in diesem Sommer nicht ziehen lassen. Heißt im Gegenzug: Für Haaland haben die Münchner eigentlich keinen Platz im Kader.