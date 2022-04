1. FC Heidenheim ohne Trainer Schmidt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Frank Schmidt fehlt Heidenheim

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag (18:30 Uhr/Sky) auf Trainer Frank Schmidt verzichten. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wurde der 48-Jährige am Mittwoch positiv auf das Corona-Virus getestet.

Betreut werden die Heidenheimer beim Spiel gegen den Tabellen-13. von Co-Trainer Bernhard Raab. Der 56-Jährige vertrat Schmidt bereits auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Heidenheim belegt derzeit den achten Rang in der zweiten Bundesliga. Aus dem Aufstiegsrennen hat sich das Team nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg in Folge verabschiedet.