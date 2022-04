BVB-Boss Watzke packt über Haaland, Hummels und Co. aus

IMAGO/S.Sonntag

Hans-Joachim Watzke blickt auf den Transfer-Sommer des BVB

Bei Borussia Dortmund stehen im Sommer einige Veränderungen an. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich nun zu den heißesten Themen rund um die Schwarz-Gelben geäußert und dabei Stellung zu Erling Haaland, Mats Hummels und Co. bezogen.

Für Borussia Dortmund haben die restlichen drei Saisonpartien keinen großen Stellenwert mehr. Folgerichtig kann sich der BVB bereits um die Personalplanung für die kommende Spielzeit kümmern.

Erling Haaland wird den Klub aller Voraussicht nach verlassen. "Am Ende des Tages ist die Wahrheit, dass wir ihm eine Ausstiegsklausel gegeben haben – sonst wäre er zu Manchester United gegangen. Er muss eine Entscheidung treffen, sie wird irgendwann kommen", verriet Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Freitag bei "19:09 - der schwarzgelbe Talk", der von den "Ruhr Nachrichten" veranstaltet wurde.

Selbst bei einem Wechsel des 21-Jährigen würde es "weitergehen", versicherte der BVB-Boss. "Wenn Borussia Dortmund eins kann, dann ist es, den Nächsten zu finden. Eine Mannschaft macht immer mehr aus als ein Spieler", so Watzke.

Watzke: BVB ohne Druck bei Adeyemi

Als heißer Kandidat für die Dortmunder Offensive gilt Karim Adeyemi von RB Salzburg. "Wenn er käme, würden wir versuchen, es ohne Ausstiegsklausel hinzubekommen. Ich werde aber keine Wasserstandsmeldung abgeben", sagte Watzke über den Stand beim Nationalspieler: "Wir stehen ja nicht unter Druck. Ich glaube, der Spieler hat schon mehr oder weniger das Gefühl vermittelt, dass er zum BVB will. Das müssen wir irgendwie hinkriegen."

Auch Nico Schlotterbeck wird in diesen Tagen intensiv mit der Borussia in Verbindung gebracht. "Er ist in den vergangenen Monaten kometenhaft nach oben gekommen, hat ein gutes Auftreten und vor allem Selbstvertrauen", erklärte Watzke angesprochen auf den Innenverteidiger des SC Freiburg und fügte an: "Dass wir ihn gut finden, ist kein Geheimnis."

Niklas Süle hat dem BVB hingegen schon zugesagt und kommt im Sommer ablösefrei vom FC Bayern. "Er hat relativ früh gesagt, dass er zum BVB will. Ein Titel mit Borussia Dortmund hätte noch einen ganz anderen Stellenwert", blickte der 62-Jährige auf Transfer des Abwehrmanns. Süle sei "ein bodenständiger Junge und ein toller Typ".

Watzke lässt BVB-Zukunft von Reus und Hummels offen

Darüber hinaus äußerte sich Watzke zur sportlichen Zukunft von Marco Reus und Mats Hummels. Das BVB-Duo steht bei den Westfalen noch bis 2023 unter Vertrag.

"Wenn ein Spieler deutlich jenseits der 30 ist, muss man gucken, wie lange er noch in der Lage ist, Top-Leistungen zu bringen. Wir warten das ab, man kann es nicht prognostizieren. In der nächsten Saison werden wir die Gespräche führen und uns klar in die Augen schauen", sagte Dortmunds Funktionär über die Perspektive der beiden Routiniers.

Für Watzke steht fest: "Beide Spieler haben hohe Verdienste. Das Vertrauen ist hundertprozentig da."