Bayern-Interesse? Daran hängt die Zukunft der RB-Stars

Christopher Nkunku (l.) und Konrad Laimer (r.) wecken große Begehrlichkeiten

RB Leipzig spielt trotz des bitteren Halbfinal-Ausscheidens in der letzten Woche gegen die Rangers aus Glasgow eine insgesamt herausragende Rückrunde. In der Bundesliga ist die erneute Qualifikation zur Champions League zum Greifen nah, außerdem winkt der erste große Titel im Finale des DFB-Pokals am 21. Mai gegen den SC Freiburg. Im Hintergrund basteln die RB-Bosse längst am Kader fürs neue Spieljahr, muss sich Leipzig doch vor allem den Avancen der direkten Konkurrenz um den FC Bayern und den BVB erwehren.

Der Serienmeister und der Vizemeister sollen weiterhin beide an Mittelfeld-Motor Konrad Laimer interessiert sein. Laut einem "Sport Bild"-Bericht wollen die Roten Bullen einen Abgang des 24-Jährigen unbedingt verhindern, der im Spielsystem unter Cheftrainer Domenico Tedesco eine tragende Säule im Mittelfeld ist.

Leipzigs Problem bei Laimer: Zahlen der FC Bayern, der BVB oder ein anderer Interessent die vertraglich festgeschriebenen 40 Millionen Euro als Ausstiegsklausel, können die Sachsen nichts gegen den Wechsel machen.

RB würde nur allzu gerne mit dem österreichischen Nationalspieler vorzeitig den 2023 auslaufenden Vertrag verlängern. Hierzu wurden zuletzt allerdings noch keinerlei neue Entwicklungen vermeldet.

Nkunku traf 34 Mal in dieser Saison für RB Leipzig

Anders die Situation bei Top-Torjäger Christopher Nkunku. Der Goalgetter soll laut dem Medienbericht grundsätzlich bereit sein, seinen Vertrag in Leipzig bis 2025 zu verlängern.

Gleichzeitig will der Klub das Gehalt des Franzosen mehr als verdoppeln auf dann sieben Millionen Euro. Zudem soll es eine neue Ausstiegsklausel von mindestens 60 Millionen Euro geben, die ab 2023 gezogen werden kann.

Auch Nkunku wurde mit einem möglichen Interesse des FC Bayern in Verbindung gebracht. Nach seinen überragenden 34 Saisontoren in wettbewerbsübergreifend 50 Spielen sollen aber auch europäische Topklubs wie der FC Chelsea, Paris Saint-Germain oder Manchester United auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden sein.