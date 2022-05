Walter sieht HSV vor Relegation gegen Hertha im Vorteil

IMAGO/ABS Michael Schwarz

HSV-Coach Tim Walter freut sich auf die Duelle mit Hertha

Tim Walter sieht den Hamburger SV vor den Relegationsduellen gegen Hertha BSC im psychologischen Vorteil. "Wir haben vor allem die Euphorie, die Freude und einfach das Selbstvertrauen auf unserer Seite", sagte der Trainer der Hanseaten mit Blick auf die Partien am Donnerstag im Berliner Olympiastadion und am darauffolgenden Montag im Volksparkstadion (beide 20:30 Uhr/Sky und Sat.1), in denen es um das letzte Bundesliga-Ticket für die kommende Saison geht.

Für den 46-Jährigen ist im Duell mit dem Hauptstadt-Klub der "Mut" ein "großer Aspekt", wie Walter verdeutlichte: "Ich bin überzeugt, dass wir diesen unter Beweis gestellt und das Momentum auf unserer Seite haben. Und trotzdem wissen wir, dass Hertha eine sehr gute Qualität individuell hat."

Der HSV hatte erst mit einem starken Schlussspurt mit fünf Siegen in Serie noch den Sprung auf Rang drei der 2. Bundesliga geschafft und könnte nach vier Jahren im Fußball-Unterhaus wieder den Sprung in die Beletage schaffen.

Die Rothosen können dabei schon in Berlin auf eine große Unterstützung ihrer Fans setzen. Die 7500 Gästetickets waren rasch vergriffen und es wird erwartet, dass weitaus mehr Hamburger den Weg ins Stadion finden werden.