Nkunku und Laimer bald weg? Das sagt RB-Kapitän Gulácsi

IMAGO/Gabor Krieg

Péter Gulácsi spricht über die Personallage bei RB Leipzig

RB Leipzig kann seine turbulente am Samstag mit dem Gewinn des DFB-Pokals abschließen. Gleichzeitig stehen die Sachsen vor einem ungewissen Sommer, werden die Leitungsträger Christopher Nkunku und Konrad Laimer doch immer wieder mit anderen Vereinen wie dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Kapitän Péter Gulácsi hofft darauf, dass das Duo gehalten werden kann.

"Mein Vertrauen in den Verein ist groß. Was ich aus der Kabine sagen kann: Alle haben Bock auf RB", sagte der Kapitän im Interview mit "Sport Bild".

Gulácsi weiter: "Und wenn einer doch geht, haben wir bewiesen, dass wir trotzdem Schritte nach vorn machen und immer neue Erfolge feiern. Dieses Jahr hoffentlich den Pokalsieg."

Nkunku und Laimer gelten aufgrund ihrer starken Leistungen als Abgangskandidaten. Besonders Laimer ist Berichten zufolge ein Wunschkandidat des FC Bayern.

Gulácsi hofft auf große Party mit RB Leipzig

Am Wochenende steht für RB Leipzig aber erst einmal das DFB-Pokalfinale gegen den SC Freiburg auf dem Programm, bei dem Nkunku und Laimer mit großer Wahrscheinlichkeit der Startelf von Cheftrainer Domenico Tedesco angehören werden.

Der 36-Jährige war bei RB Leipzig im Dezember 2021 auf den zuvor entlassenen Jesse Marsch gefolgt. Unter Tedesco stellte sich wieder der Erfolg ein. In der Bundesliga landete RB auf Platz vier und qualifizierte sich dadurch für die Champions League. In der Europa League führte der Leipziger Weg bis in das Halbfinale, wo gegen die Rangers aus Glasgow Endstation war.

Im DFB-Pokal greifen die Sachsen nach dem größten Erfolg ihrer noch jungen Vereinsgeschichte. "Glasgow war sehr bitter! Wir hatten die Riesenchance auf ein europäisches Finale, die kommt nicht alle Tage. Es geht nun darum, uns und allen anderen langsam zu beweisen, dass wir Titel gewinnen können", resümierte Gulácsi: "Die Party beim Bundesliga-Aufstieg in Leipzig war heftig. Wenn wir den Pokal holen sollten, wird die Stadt noch mehr beben."