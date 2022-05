FC Schalke 04 droht Millionen-Poker bei Harit

IMAGO/Federico Pestellini

Amine Harit kehrt (vorerst) zum FC Schalke 04 zurück

Auch in diesem Sommer muss Sportdirektor Rouven Schröder beim FC Schalke 04 knifflige Personalfragen lösen. Besonders Ozan Kabak und Amine Harit gelten in Gelsenkirchen als kostspielige Ladenhüter. Bei einem der beiden Spieler deutet sich nun ein zäher Transfer-Poker an.

Amine Harit ist noch bis zum 30. Juni an Olympique Marseille ausgeliehen. Für den französischen Erstligisten absolvierte der marokkanische Nationalspieler bislang 33 Partien.

Wie "Bild" berichtet, würde OM den offensiven Mittelfeldmann gerne behalten. Das Problem: Der Tabellendritte der Ligue 1 hat beim FC Schalke 04 offenbar hinterlegt, Harit erneut nur leihen zu wollen. Schalkes Sportdirektor Schröder lehne dies kategorisch ab, heißt es.

Demzufolge soll der 24-Jährige verkauft werden. Schröder strebt angeblich zehn Millionen Euro Ablöse an. Ob sich Olympique Marseille auf diese Forderung einlässt, erscheint äußerst fraglich.

FC Schalke 04 mit "Knallhart-Position" bei Kabak

Bei Ozan Kabak verfolge der FC Schalke 04 ebenfalls eine "Knallhart-Position", berichtet das Boulevardblatt weiter, ohne in diesem Zusammenhang nähere Details zu nennen. Der Innenverteidiger kommt im Sommer von Norwich City zurück. Für den bereits feststehenden Premier-League-Absteiger absolvierte der 22-Jährige gerade einmal elf Ligaspiele. Vor wenigen Wochen wurde Kabak mit Besiktas in Verbindung gebracht.

Fest steht: Für Schröder wird die Suche nach Abnehmern kein einfaches Unterfangen. Sollte der FC Schalke 04 Kabak und Harit loswerden, würde der Verein hohe Geldbeträge einsparen.

Allein Harit soll bei den Königsblauen "Bild" zufolge rund fünf Millionen Euro pro Saison kassieren. Das Duo ist noch bis 2024 an den Bundesliga-Aufsteiger gebunden. Doch schon in diesem Sommer könnten Harit und Kabak dem FC Schalke endgültig den Rücken zukehren.