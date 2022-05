Bericht: Schalke an Zweitliga-Star interessiert

IMAGO/Philipp Szyza

Der FC Schalke 04 ist wohl an Leart Paqarada dran

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison angeblich beim FC St. Pauli fündig geworden.

Wie "Bild" berichtet, ist S04-Sportdirektor Rouven Schröder an Leart Paqarada interessiert. Der Linksverteidiger steht bei den Hamburgern nur noch bis 2023 unter Vertrag. Die Ablösesumme soll sich auf rund 1,2 Millionen Euro belaufen.

In der abgelaufenen Saison bekleideten Thomas Ouwejan sowie Kerim Calhanoglu beim FC Schalke 04 überwiegend die linke Abwehrseite. Durch eine Verpflichtung Paqaradas könnten die Knappen auf dieser Position noch mehr Tiefe erhalten.

In der abgelaufenen Saison absolvierte der 27-Jährige 37 Pflichtspiele für die Kiezkicker, für die der gebürtige Aachener seit 2020 aufläuft. Beim FC St. Pauli sollen "mehrere Angebote" für Paqarada vorliegen.

Der FC Schalke ist angeblich bereits bei Sportchef Andreas Bornemann vorstellig geworden. Die Verantwortlichen des FC St. Pauli haben sich darauf eingestellt, dass mehrere Spieler den Verein im Sommer verlassen könnten.

Burgstaller beim FC St. Pauli vor dem Abgang

"Wir haben bis in diese Transferperiode hinein häufig gehofft, dass Vereine Interesse an dem ein oder anderen Spieler zeigen könnten", wird Präsident Oke Göttlich vom Boulevardblatt zitiert: "Jetzt sind wir in der glücklichen Situation, dass Vereine Interesse an unseren Spielern haben. Das ist ein klares Signal unserer ausbaufähigen Weiterentwicklung."

Neben Paqarada stehen Guido Burgstaller sowie Daniel-Kofi Kyereh wohl ebenfalls vor dem Abgang. Während der 1. FC Nürnberg sowie Rapid Wien Interesse an Burgstaller zeigen sollen, beschäftigt sich der SC Freiburg offenbar mit Daniel-Kofi Kyereh.

Der FC St. Pauli hatte die Zweitliga-Saison acht Punkte hinter dem FC Schalke 04 auf dem fünften Tabellenplatz beendet. Die Königsblauen gewannen am 33. Spieltag mit 3:2 gegen St. Pauli und machten die Bundesliga-Rückkehr dadurch perfekt.