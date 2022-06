LIVE im Stream: Flick und Gündogan stehen Rede und Antwort

Susanne Hübner, Susanne Huebner via www.imago-imag

Bundestrainer Hansi Flick spricht vor dem Duell gegen Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert gleich vier Länderspielen binnen weniger Tage. Der DFB hat daher gleich mehrere Pressekonferenzen angesetzt, in denen Bundestrainer Hansi Flick und seine Spieler Rede und Antwort stehen.

sport.de begleitet die Pressekonferenzen des Deutschen Fußballbundes live. Der Live-Stream beginnt jeweils um 12:45 Uhr. Das Video wird oben im Bild-Fenster abgespielt.

Am Montag stellen sich Bundestrainer Flick und Ilkay Gündogan den Fragen der Presse.

Der Mittelfeldspieler von Manchester City war beim 1:1-Unentschieden zum Auftakt der Nations League gegen Italien in der Schlussphase eingewechselt worden. Möglich, dass Gündogan im Spiel gegen England (7. Juni, 20:45 Uhr) in der Münchner Allianz Arena von Beginn an ran darf - schließlich kennt er zahlreiche Spieler des Gegners aus erster Hand.

Nach dem Gruppenspiel gegen die Three Lions stehen noch zwei weitere Partien auf dem Programm. Die Reise zur dritten Partie ins ungarische Budapest (11. Juni, 20:45 Uhr) sowie das Rückspiel gegen Italien in Mönchengladbach (14. Juni, 20:45 Uhr) komplettieren den Viererpack für die DFB-Auswahl.

Oliver Bierhoff fordert: Imageschaden unbedingt vermeiden

DFB-Manager Oliver Bierhoff hatte im Vorfeld an die Spiele in der Nations League hohe Erwartungen geäußert: "Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft einen weiteren Schritt nach vorne gehen. Das ist der erste Härtetest Richtung WM. Das Zweite ist, dass man in der Gruppe bestehen will. Wenn man absteigen würde, wäre das imageschädigend und sportlich schädigend, das will man vermeiden."

Nach insgesamt sechs Gruppenspielen - die zwei restlichen Partien werden am 23. und 29. September ausgetragen - rückt der Tabellenerste ins Halbfinal-Playoff der Nations League auf. Der Tabellenvierte hingegen steigt in die Nations League B ab.

Die erste Ausgabe der Nations League hatte Portugal gewinnen können, in 2021 setzte sich Weltmeister Frankreich die Krone auf.