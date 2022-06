Nicht verhandelbar! Liverpool legt Mané-Ablöse fest

via www.imago-images.de

Der FC Bayern will Liverpools Sadio Mané verpflichten

Der FC Bayern bemüht sich nach wie vor um eine Verpflichtung von Sadio Mané. Der FC Liverpool würde den Senegalesen allerdings nur unter gewissen Voraussetzungen ziehen lassen. Nicht nur der Preis muss stimmen.

Wie weit die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern, Sadio Mané und dem FC Liverpool wirklich fortgeschritten sind, kann nur spekuliert werden. Auch die Rahmenbedingungen eines möglichen Deals sind nicht bekannt. Laut "Sky" stellt sich der Rekordmeister einen Dreijahresvertrag und eine Ablöse in Höhe von rund 30 Millionen Euro vor. Der "Liverpool Echo" stellt hingegen eine andere Rechnung auf.

Demnach würden die Reds ihren Superstar in diesem Sommer unter keinen Umständen für weniger als 40 Millionen Pfund (ca. 47 Mio. Euro) ziehen lassen - obwohl Manés Vertrag nur noch bis zum Sommer 2023 läuft. Erst ab dieser Summe würde sich der Champions-League-Finalist überhaupt Angebote anhören, heißt es.

Dazu gibt es dem Bericht zufolge noch eine weitere Bedingungen für einen Mané-Verkauf. Laut "Liverpool Echo" wollen die Reds erst einen Nachfolger finden, bevor sie grünes Licht für einen Abschied des Senegalesen geben. Dies sei der "entscheidende Punkt".

Warum der FC Liverpool und der FC Bayern Mané derart schätzen, liegt auf der Hand. Der 30-Jährige war in den letzten Jahren stets einer der Topscorer der Reds, der sein Können national wie international nachhaltig unter Beweis stellte.

Darüber hinaus ist der flexibel einsetzbare Flügelstürmer trotz des Mammutprogramms auf der Insel so gut wie nie verletzt. In seinen sechs Jahren an der Anfield Road verpasste er gerade einmal 29 Spiele. In der abgelaufenen Spielzeit verpasste er gar keine einzige Partie.

Ob dem FC Bayern der Transfer gelingt, dürfte in erster Linie vom Verhandlungsgeschick von Sportchef Hasan Salihamdzic anhängen. Er habe den Deal zur Chefsache gemacht und wolle Mané unbedingt an die Isar lotsen, berichtete "Sky" vor einigen Tagen.