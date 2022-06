Hannover 96 setzt Shoppingtour fort

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Ekin Celebi verlässt den VfB Stuttgart

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Torwart Toni Stahl verpflichtet.

Wie der Klub am Freitag mitteilte, kommt der 22-Jährige ablösefrei vom Regionalligisten Energie Cottbus zu den Niedersachsen und erhält einen Vertrag bis 2024. In der vergangenen Saison stand Stahl in 38 Pflichtspielen auf dem Platz.

Der 1,94 m große Keeper ist damit der achte Neuzugang von Hannover und der dritte Transfer des Tages. Zuvor hatte der Verein gleich zwei Talente mit Perspektive für den Profikader verpflichtet.

Linksverteidiger Ekin Celebi kommt aus der U23-Mannschaft des VfB Stuttgart, Mittelfeldspieler Eric Uhlmann stößt aus dem Nachwuchs von DFB-Pokalsieger RB Leipzig zu den Niedersachsen. Der 21-jährige Celebi erhält einen Vertrag bis 2024, der 19-jährige Uhlmann unterschreibt bis 2025.