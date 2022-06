Bericht: Mané-Wechsel zum FC Bayern "zu 90 Prozent" klar

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Sadio Mané könnte schon bald zum FC Bayern wechseln

Die Gerüchte um den Wechsel von Sadio Mané vom FC Liverpool zum FC Bayern spitzten sich zuletzt immer weiter zu. Nicht zuletzt der Offensivspieler selbst heizte die Spekulationen mit eigenen Aussagen in der Öffentlichkeit weiter an. Eine Entscheidung könnte nun bald gefällt werden.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk am Sonntag erklärte, sei er sich "zu 90 Prozent sicher", dass der Transfer des 30-Jährigen in die Bundesliga zu Bayern München bevorstehe.

Der deutsche Rekordmeister und der Senegalese sollen sich bereits auf einen Wechsel verständigt haben. Mit dem FC Liverpool sei aber noch keine Einigung erzielt worden, wurde zuletzt übereinstimmend in englischen und deutschen Medien berichtet.

"Der Spieler muss wirklich sehr begeistert sein von den Bemühungen des FC Bayern", hieß es von Falk am Sonntag gegenüber der "Bild".

Wann es zum endgültigen Durchbruch auch zwischen den Vereinen kommen könnte, ist noch offen. Größte ungeklärte Streitfrage soll weiterhin die Ablösezahlung für den Offensiv-Allrounder sein. Mané hat derzeit noch ein Jahr Restvertragslaufzeit bei den Reds, soll künftig beim FC Bayern einen Dreijahresvertrag unterzeichnen.

20 Millionen Euro Gehalt für Mané im Gespräche

Bis zu 20 Millionen Euro werden als Jahresgehalt für den Weltklasse-Spieler gehandelt.

Dem Medienbericht zufolge soll Mané am FC Bayern vor allem reizen, dass er in München aus dem Schatten seines bisherigen Sturmkollegen Mohamed Salah heraustreten könnte und selbst zum Topstar in seinem Team aufsteigen könnte.

In Liverpool standen in den letzten Jahren vor allem die fußballerischen Leistungen seines ägyptischen Mannschaftskameraden Salah im Fokus der Berichterstattung.

Sadio Mané hat seit 2016 in 196 Premier-League-Spielen für den FC Liverpool 90 Treffer erzielt. Er war vom FC Southampton zum Klub von Teammanager Jürgen Klopp gewechselt.