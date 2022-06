Enthüllt: So plant der FC Bayern mit den Leih-Rückkehrern

IMAGO/Gvg

Für Joshua Zirkzee geht es zurück zum FC Bayern

Beim FC Bayern kehren in diesem Sommer zahlreiche Spieler von ihren Leihen an die Säbener Straße zurück. Während manche Akteure eine weitere Chance erhalten sollen, stehen die Zeichen bei anderen Profis auf Trennung.

Nach einer erfolgreichen Saison beim RSC Anderlecht ist die sportliche Zukunft von Joshua Zirkzee ungewiss. Der Angreifer ist noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden und muss folglich zunächst zurück nach München.

Beim deutschen Rekordmeister musste sich der Niederländer in den vergangenen Jahren stets hinter Robert Lewandowski anstellen und bekam deshalb nur äußerst selten Spielzeit. Nun möchte der Pole den FC Bayern jedoch unbedingt verlassen.

Mit Sadio Mané soll indes schon ein möglicher Nachfolger in den Startlöchern stehen. Für Zirkzee bliebe somit wohl wieder nur die Backup-Rolle. Laut dem "kicker" soll der 21-Jährige dennoch "zumindest vorerst" nach München zurückkehren und seinen nächsten Anlauf wagen.

Derweil würde der RSC Anderlecht den Mittelstürmer wohl gerne fest verpflichten, heißt es. Das Problem: Der belgische Spitzenklub müsste für Zirkzee angeblich rund zehn Millionen Euro hinblättern. Eine Summe, die Anderlecht wohl nicht stemmen kann.

Zirkzee selbst soll sich einen Verbleib in der belgischen Liga durchaus vorstellen können. Doch vorerst geht es für den Torjäger zurück zum FC Bayern.

Arp, Mai und Co. beim FC Bayern vor dem Abschied?

Dort trifft Zirkzee auf Chris Richards, der in der abgelaufenen Saison erneut an die TSG Hoffenheim ausgeliehen war. Wie das Fachmagazin berichtet, erhält der 22 Jahre alte Innenverteidiger in München eine weitere Bewährungschance.

Bei Fiete Arp, Lars Lukas Mai, Ron-Thorben Hoffmann und Adrian Fein stehen die Zeichen offenbar eher auf Abschied.

"Sollten sich endgültig Abnehmer für eine kleine Ablöse finden lassen, wären die Münchner Macher gewiss gesprächsbereit", schreibt der "kicker".