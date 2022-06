Medien: Drei Neuzugänge im Anflug auf Schalke

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Tobias Mohr steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Schalke

Beim FC Schalke kommt personell offenbar einiges in Bewegung: In Frank Kramer haben die Königsblauen endlich einen neuen Cheftrainer gefunden, darüber hinaus sollen gleich drei Neuzugänge auf der Matte stehen. Zumindest ein Name überrascht dabei durchaus.

Nach dem festgezurrten Wiederaufstieg in die Bundesliga mussten sich die Fans von Schalke 04 eine Weile gedulden, ehe größere Neuigkeiten zu vernehmen waren. Doch nun scheint es bei den Knappen Schlag auf Schlag zu gehen.

Bereits am Sonntag sickerte durch, dass Frank Kramer, der erst Ende April bei Arminia Bielefeld vor die Tür gesetzt wurde, das Team übernehmen wird. Seine Vorstellung erfolgt am Dienstag um 14 Uhr.

Außerdem sind nach "Bild"-Informationen gleich drei Neuverpflichtungen quasi spruchreif: Neben den schon gehandelten Mittelfeld-Akteuren Florent Mollet (30, HSC Montpellier) und Tom Krauß (20/zuletzt von RB Leipzig an Nürnberg verliehen) soll sich ein weiterer bisheriger Zweitliga-Profi auf dem Sprung nach Gelsenkirchen befinden: Tobias Mohr vom 1. FC Heidenheim.

FC Schalke 04 sticht Mitbewerber aus

Dem Vernehmen nach überweist Schalke rund eine Million Euro an den FCH, um den Linksaußen aus seinem noch bis 2023 gültigen Vertrag loszueisen.

Mohr, der gebürtig aus Aachen stammt, sammelte in der vergangenen Saison immerhin 15 Scorerpunkte (acht Tore, sieben Vorlagen) und machte so nicht nur S04 auf sich aufmerksam. Der 26-Jährige schlug alle anderen Anfragen jedoch aus und sagte den Königsblauen zu.

Über Erfahrung im deutschen Oberhaus verfügt Mohr indes noch nicht. In der 2. Bundesliga lief er seit 2018 in 111 Begegnungen auf (16 Treffer, 23 Assists).

Mit der Verkündung der drei Deals wird in Kürze gerechnet.