Medien: Salihamidzic zündet "nächste Stufe" im Mané-Poker

IMAGO/Andy Rowland

Sadio Mané steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern will die Bemühungen um eine Verpflichtung von Sadio Mané vom FC Liverpool offenbar weiter intensivieren.

Mit einer Offerte über 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von 5,5 Millionen Euro soll der FC Bayern den Poker um Sadio Mané vom FC Liverpool eröffnet haben.

Von Erfolg war dieser Vorstoß zwar noch nicht gekrönt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll aber bereit sein, nun die "nächste Stufe" der Verhandlungen zu zünden. Das berichtet "Sport Bild".

Demnach plant der Bayern-Boss "so schnell wie möglich" eine Reise nach Liverpool, um persönlich mit den Vertretern der Reds zu verhandeln. Noch in dieser Woche könnte es zum Treffen kommen.

FC Bayern mit Sadio Mané einig?

Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Deal scheinen gegeben: Der FC Bayern soll sich mit Mané bereits grundsätzlich geeinigt, Manés Agent Björn Bezemer die Wechsel-Absicht des Angreifer hinterlegt und Liverpool einem Abschied "grundsätzlich zugestimmt" haben.

Mané soll vor allem die Aussicht reizen, Top-Star der Bundesliga zu sein, nachdem er in der Premier League lediglich einer von vielen Ausnahmekönnern ist.

FC Bayern und FC Liverpool wollen "Gesicht wahren"

Beide Klubs seien zudem darum bemüht, dass der Deal "sauber über die Bühne geht, damit alle Seiten ihr Gesicht wahren können", schreibt "Sport Bild".

Ein Trumpf in den Verhandlungen mit dem FC Liverpool soll für den FC Bayern das eigene Verhalten beim Abschied von Thiago zu den Engländern im Sommer 2020 sein.

Damals soll dem Spanier in der bayerischen Landeshauptstadt bereits ein neuer Vertrag vorgelegen haben. Liverpool klopfte spät an und der FC Bayern legte Thiago dennoch keine Steine in den Weg, da dieser den Tapetenwechsel wünschte.

Um den letzten Schritt in Sachen Mané-Transfer zu machen, ist der deutsche Rekordmeister zudem bereit, sein Angebot noch einmal nachzubessern, heißt es.