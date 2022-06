Bericht: Mehrere DFB-Talente verstärken den BVB

Ulrich Hufnagel

Neue Talent für die Nachwuchsabteilung des BVB

Die Profiabteilung von Borussia Dortmund hat im noch jungen Transfersommer bereits den ein oder anderen neuen Star verpflichtet. Nun ist offenbar auch mächtig Bewegung in die Nachwuchsteams des BVB gekommen.

Den "Ruhr Nachrichten" zufolge hat der BVB gleich mehrere Talente neu unter Vertrag genommen. Darunter auch zwei Youngster, die bereits im Aufgebot deutscher Junioren-Nationalmannschaften standen.

Vom 1. FC Nürnberg soll Aaron Held nach Dortmund wechseln. Der Torhüter gilt als großes Talent seines Jahrgangs, verpasste infolge einer Verletzung Anfang Mai allerdings sein Debüt in der U15 des DFB. In Dortmund soll Held dem Bericht zufolge in der U16-Westfalenliga sowie der U17-Bundesliga Erfahrungen sammeln.

Für die Offensive holte der BVB zudem Oskar Schwarz von der U15 von Hannover 96. Schwarz absolvierte im vergangenen Sommer einen Lehrgang mit der deutschen U15 in Marbella.

Dass die Schwarz-Gelben ausgerechnet in Hannover wildern, dürfte den Beziehungen der beiden Klubs nicht guttun.

In der Vergangenheit bediente sich der BVB bereits das ein oder andere Mal bei den Niedersachsen. Unter anderem stammt der derzeit an Eintracht Frankfurt verliehene Ansgar Knauff aus der 96-Jugend.

BVB scoutet fleißig bei Hannover 96

Scout Roman Rebl soll für den BVB im Norden die Augen offenhalten und interessante Nachwuchskräfte unter anderem mit einer Einladung in die VIP-Lounge bei BVB-Partien locken. Das berichtet der "Sportbuzzer".

"Die Spieler fühlen sich natürlich gebauchpinselt", zitiert das Portal 96-Talentechef Michael Tarnat. "Das kann ich verstehen, aber wir bieten ihnen die Perspektive, bei den Profis eher einen Fuß in die Tür zu kriegen."

Tarnat selbst hat offenbar keine Lust mehr darauf, im Werben um den Nachwuchs den Kürzeren zu ziehen. Mitte April gab er bekannt, seinen ursprünglich bis Sommer 2023 datierten Vertrag "in beiderseitigem Einverständnis" ein Jahr vorher zu beenden.

Neben den genannten Akteuren soll der BVB die Offensivkräfte Leon Svitek und Jonah Markötter sowie Keeper Simon Schilling (alle Hombrucher SV) geholt haben. Zudem soll sich Torwart Paul Möller (SG Unterrath) den Schwarz-Gelben angeschlossen haben.