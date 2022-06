Bayern mit Zugeständnissen im Mané-Deal

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Sadio Mané wechselt zum FC Bayern

Mit Sadio Mané hat der FC Bayern seinen Wunschspieler bekommen. Der Senegalese wechselt vom FC Liverpool zum deutschen Rekordmeister und wird in München einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Um den Deal unter Dach und Fach zu bringen, waren die Bayern zu einigen Zugeständnissen bereit.

Über mehrere Wochen zog sich der Poker zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool um einen Transfer von Sadio Mané hin. Am Ende sicherten sich die Münchner auch deshalb den Zuschlag, weil sie ihr Angebot zuletzt noch einmal aufbesserten.

Neben der fixen Ablöse von 32 Millionen Euro haben sich die Klubs auf Bonuszahlungen in Höhe von sechs Millionen Euro geeinigt. Jene Bonuszahlungen waren in der vergangenen Woche noch ein Streitpunkt gewesen, zumal die Münchner sie an einen Champions-League-Sieg oder einen Weltfußballer-Titel für Mané knüpfen wollten. Doch darauf ließ sich der Klub von Jürgen Klopp nicht ein.

"Transferexperte" Fabrizio Romano berichtet nun, dass die Münchner dem englischen Vizemeister in Sachen Bonuszahlungen ein gutes Stück entgegengekommen sind. Demnach werden die zusätzlichen Millionen jetzt schon fällig, sobald eine gewisse Anzahl von Einsätzen erreicht ist und nicht erst, wenn Mané oder die Bayern einen Titel gewinnen.

Am Ende, das scheint damit so gut wie sicher, wird der Transfer von Sadio Mané den deutschen Rekordmeister insgesamt 38 Millionen Euro kosten.

FC Bayern plant Vorstellung am Mittwoch

Einen ersten Blick auf den neuen Superstar können Neugierige womöglich schon am Dienstag erhaschen, denn dann wird der Flügelstürmer in München den obligatorischen Medizincheck absolvieren und seinen Vertrag unterschreiben.

Die offizielle Vorstellung ist für Mittwoch geplant. Laut "Sky" wollen die Münchner ihren Star-Einkauf in der Allianz-Arena präsentieren. Der genaue Ablaufplan ist aber noch nicht bekannt.