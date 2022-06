Klauseln enthüllt: So verdient der FC Bayern an Roca

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Maro Roca verlässt den FC Bayern in Richtung England

Durch den Verkauf von Marc Roca an den englischen Premier-League-Klub Leeds United ist der FC Bayern jüngst einen Bankdrücker losgeworden. Nun sind weitere Details über die Ablösemodalitäten durchgedrungen.

Wie die "Bild" berichtet, streicht der Rekordmeister wie bislang angenommen rund zwölf Millionen Euro als Sockelbetrag für den spanischen Mittelfeldspieler ein. Hinzu kommen fünf Millionen Euro als Bonuszahlungen. Ähnliche Zahlen hatte auch "Sport1" vermeldet.

Das Boulevardblatt will allerdings zudem erfahren haben, wie sich die Zusatzklauseln konkret zusammensetzen. Demnach fließen immer dann 1,25 Millionen Euro von Leeds nach München, wenn Roca 25 Pflichtspiele für die Engländer absolviert hat - ganz egal in welchem Wettbewerb. In vier Stufen könnte damit die Summe von fünf Millionen Euro erreicht werden.

Roca war in seinen zwei Jahren an der Isar nie über die Rolle des Backups hinaus gekommen. Dennoch streicht der FC Bayern für den Sechser nun einen dicken Transfererlös ein. Der 25-Jährige war einst für gerade einmal neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona gekommen. Sollten alle Bonuszahlungen fällig werden, wären die Bayern somit acht Millionen Euro im Plus.

FC Bayern verstärkt sich im Zentrum

Der Verkauf des Mittelfeldspielers hatte sich bereits seit längerer Zeit abgezeichnet. Schon vor Wochen habe die Vereinsführung laut "Bild" Roca mitgeteilt, dass er auch in Zukunft höchstens als Ergänzungsspieler eingeplant sei.

In Person von Ryan Gravenberch haben sich die Münchner zudem erst jüngst prominent im Zentrum verstärkt. Angeblich steht mit Konrad Laimer von RB Leipzig noch ein weiterer Mittelfeldmann auf der Einkaufliste. In dieser Gemengelage hat sich Roca dazu entschlossen, die Flucht zu ergreifen.

Der Linksfuß stand in der Bundesliga in zwei Spielzeiten lediglich sechsmal in der Startformation für den FC Bayern. In Leeds unterschrieb er einen Vertrag bis 2026. Angeblich war bis zuletzt auch Eintracht Frankfurt an seinen Diensten interessiert.