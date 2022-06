Wird Bayern schwach? Barca plant drittes Lewy-Angebot

IMAGO/Markus Ulmer

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Der FC Barcelona hat den Kampf um Robert Lewandowski noch nicht aufgegeben - im Gegenteil. Angeblich wollen die Katalanen schon bald ein drittes Angebot für den Polen abgeben. Dieses soll sehr nah an der Wunschvorstellung des FC Bayern liegen.

In den Geschäftsräumen des FC Bayern könnte schon sehr zeitnah ein weiteres Angebot des FC Barcelona für Robert Lewandowski eingehen. Das zumindest behauptet der spanische Journalist Gerard Romero, dessen Informationen zufolge Barca seine Offerte für den Weltfußballer nochmals erhöhen will.

Jüngst waren die Katalanen mit einem Angebot von 35+5 Millionen Euro noch gescheitert, jetzt soll der spanische Spitzenklub ein Angebot in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro inklusive sieben Millionen an zusätzlichen Bonuszahlungen vorbereiten, demnach also gewillt sein, maximal 47 Millionen Euro für Lewandowski auf den Tisch zu legen. Der Wunschpreis der Münchner soll bei 50 Millionen Euro liegen.

Der FC Barcelona ist diversen Medienberichten zufolge darum bemüht, den Deal so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Angeblich wollen die Katalanen schon mit Lewandowski im Kader im kommenden Monat auf US-Tour gehen.

Lewandowski sorgt für Unruhe beim FC Bayern

Sollte Barca die finanziellen Vorstellungen der Münchner tatsächlich annähernd erfüllen, wird der Pole den Rekordmeister nach acht Jahren wohl verlassen.

Intern soll Lewandowski mit seinen öffentlichen Aussagen schon derart für Unruhe gesorgt haben, dass die Verantwortlichen einen Verkauf nicht mehr kategorisch ablehnen. Auch innerhalb der Mannschaft gibt es mehreren Berichten zufolge einige Spieler, die das Verhalten ihres Noch-Teamkollegen alles andere als gutheißen.

Eine mögliche Lösung für das "Lewandowski-Problem" hat der Rekordmeister bereits in der vergangenen Woche präsentiert.

So berichten unter anderem "Sky" und die "AZ" von Überlegungen, nach denen Neuzugang Sadio Mané den Platz des Polen in der Sturmspitze einnehmen könnte. Alternativ wurde zudem eine Systemumstellung ins Spiel gebracht. Pläne für eine Zeit nach Robert Lewandowski gibt es demnach schon.