Verwirrung um das Bayern-Interesse an VfB-Star Kalajdzic

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sasa Kalajdzic steht beim FC Bayern auf der Liste - oder doch nicht?

Über das vermeintliche Interesse des FC Bayern am Mittelstürmer Sasa Kalajdzic vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart gab es in den vergangenen Tagen widersprüchliche Informationen. Während es auf der einen Seite hieß, der VfB-Knipser sei beim Rekordmeister tatsächlich noch eine ernsthaft diskutierte Option, ist in anderen Quellen genau vom Gegenteil die Rede.

Wie die Münchner "Abendzeitung" zuletzt berichtete, soll der 2,00-m-Hüne keine Rolle mehr in den Gedanken des FC Bayern spielen. Selbst dann nicht, wenn Superstar Robert Lewandowski den Klub in diesem Sommer verlassen sollte und auf der Mittelstürmer-Position somit eine Planstelle freiwürde.

Kalajdzic sei bei den Bayern ohnehin nur als Lewandowski-Backup an der Säbener Straße diskutiert worden, nicht als sein Nachfolger im Falle eines Abgangs des zweifachen Weltfußballers.

Doch laut dem Zeitungsbericht soll nun auch diese Entscheidung längst intern gefallen sein, dass Kalajdzic nicht zum FC Bayern transferiert werden soll. Nicht als erste Wahl, und auch nicht als zweite oder dritte Alternative.

Kalajdzic-Zukunft beim VfB Stuttgart mehr als offen

Den Posten des Stürmer-Backups bekleidet bei den Münchnern seit zwei Jahren Eric Maxim Choupo-Moting. Der 33-Jährige durfte bisher 42 Mal in der Bundesliga für den deutschen Branchenprimus auflaufen und erzielte dabei sieben Treffer.

Die sportliche Zukunft des österreichischen Nationalspielers Kalajdzic ist damit auch weiterhin nicht geklärt. Der gebürtige Wiener besitzt bei den Schwaben noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2023. Dass der Mittelstürmer aber tatsächlich in sein letztes Vertragsjahr beim Fast-Absteiger gehen wird, scheint aktuell unwahrscheinlich.

Zum einen will der 24-Jährige nur allzu gerne auch auf europäischer Bühne endlich sein Können unter Beweis stellen. Zum anderen schielt der VfB Stuttgart auf eine millionenschwere Ablösesumme im Falle eines Verkaufs des besten VfB-Torjägers der letzten beiden Bundesliga-Jahre.