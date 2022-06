Sportdirektor Kehl blickt auf den Trainingsstart beim BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Sebastian Kehl ist neuer Sportdirektor beim BVB

Am Montag erwacht der BVB aus seiner kurzen Sommerpause. Mit den obligatorischen Leistungstests startet Borussia Dortmund in seinen ersten Teil der Sommer-Vorbereitung, ehe es am Mittwoch ins erste Mannschaftstraining unter dem neuen, alten Cheftrainer Edin Terzic geht. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sprach von einer neuen Euphorie rund um den Klub.

"Die Vorfreude auf den Start ist natürlich zu spüren", wurde der ehemalige Kapitän der Schwarz-Gelben in den "Ruhr Nachrichten" zitiert.

Für Kehl ist es die erste Saison als Hauptverantwortlicher im Bereich Kaderplanung bei den Schwarz-Gelben. Er hat die Nachfolge von Michael Zorc beim Vizemeister angetreten, der nach über zwei Jahrzehnten als Sportdirektor ausgeschieden war.

Der 42-Jährige ist besonders gespannt darauf, wie der BVB nach dem vollzogenen Umbruch in den vergangenen Wochen nun in das neue Spieljahr starten wird.

Unter anderem haben die Westfalen mit Erling Haaland ihren besten Torschützen der vergangenen zweieinhalb Jahre in Richtung Manchester City transferiert, auf der anderen Seite mit Nico Schlotterbeck (vom SC Freiburg), Niklas Süle (vom FC Bayern) und Karim Adeyemi (von RB Salzburg) gleich drei deutsche Nationalspieler neu unter Vertrag genommen.

"Wir haben ja ein paar Veränderungen im Kader und im Team drumherum vorgenommen", begründete Kehl seine Neugier darauf, wie der neue Kader unter Cheftrainer Edin Terzic fortan funktionieren wird.

Morey zurück im Mannschaftstraining des BVB

Bis die komplette Mannschaft von Borussia Dortmund so richtig loslegen wird, werden allerdings noch einige Tage vergehen. Beim Auftakt auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel werden in dieser Woche unter anderem noch 13 Nationalspieler fehlen, die vorerst weiter im Sommerurlaub weilen.

In kompletter Besetzung wird der BVB planmäßig erst ab dem 8. Juli trainieren. Bis dahin wird die Trainingsgruppe der Schwarz-Gelben mit Akteuren aus dem Drittliga-Kader sowie aus der U19-Auswahl der Dortmunder aufgefüllt.

Endlich wieder auf dem Rasen wird bei der Borussia auch Mateu Morey stehen. Der Spanier hatte sich vor eineinhalb Jahren schwer am Knie verletzt und soll laut Kehl nun wieder "sukzessive herangeführt" werden.