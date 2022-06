Matarazzo setzt auf neue Disziplin beim VfB Stuttgart

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Pellegrino Matarazzo will härtere Disziplin beim VfB Stuttgart durchsetzen

Erst am letzten Bundesliga-Spieltag der vergangenen Saison hat der VfB Stuttgart den Klassenerhalt perfekt gemacht. In der neuen Spielzeit wollen die Schwaben es gar nicht erst so weit kommen lassen.

"Die vergangene Saison hat gezeigt, wie wichtig es ist, frühzeitig die nötigen Punkte zu holen, um in einem anderen Tabellenbereich agieren zu können", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Rande des Vorbereitungsstart des VfB Stuttgart.

Dennoch habe der Last-Minute-Sieg gegen den 1. FC Köln am 34. Bundesliga-Spieltag die Schwaben "zusammengeschweißt". "Dieser Mannschaftsgeist wird uns einen Schub geben", ist sich Matarazzo sicher.

In der Vorbereitung auf die neue Saison legt der Coach den Fokus vor allem auf den Bereich Fitness. Aber auch der Mannschaftsgeist sei besonders wichtig.

"Wir wollen die Gruppe fordern, eine Führungsstruktur festigen und gemeinsame Werte leben. Als Grundgerüst für mehr", hob Matarazzo hervor und ergänzte: "Wenn das vorhanden ist und jeder bereit ist, alles für die Mannschaft zu geben, gibt es auch immer Raum für die individuelle Entwicklung."

"Das ist das A und O" beim VfB Stuttgart

Spieler, die sich der neuen Struktur beim VfB Stuttgart nicht unterordnen können, sollen in Zukunft strikt aussortiert werden. "Wir wollen früh erkennen, wenn jemand nicht das nötige Verhalten zeigt. Wenn eine Situation aus dem Ruder zu laufen droht, muss man sie im Keim ersticken. Das ist das A und O", betonte Matarazzo.

Dieses neue Kredo soll sowohl in der Führungsetage als auch von den Spielern gelebt werden. "Ein Gefühl, eine Haltung, die man von oben nach unten überträgt", so der Stuttgarter Coach.

In der vergangen Saison hatte Youngster Alexis Tibidi durch Unpünktlichkeit und Undiszipliniertheit für Unruhe im Kader gesorgt. Der 18-Jährige wurde schließlich in die zweite Mannschaft degradiert.