Kurioses "Vertrags-Geplänkel" beim BVB

Shad Forsythe ist neuer "Head of Performance" beim BVB

Mit Fitness-Guru Shad Forsythe will Borussia Dortmund seinen Kader körperlich in eine bessere Verfassung bringen und extreme Verletzungssorgen wie in der abgelaufenen Saison verhindern. Doch beim Trainingsauftakt des BVB fehlte der US-Amerikaner noch - und das offenbar wegen seines Ex-Klubs.

Kein Team in der Fußball-Bundesliga hatte in der vergangenen Saison mehr Verletzungen zu beklagen als Borussia Dortmund. Kaum ein Spieler aus dem Kader des BVB blieb verschont. Vor allem Muskelblessuren waren beim Vizemeister quasi an der Tagesordnung.

Kein Wunder also, dass die Vereinsführung reagierte. Im Zuge der Trennung von Chefcoach Marco Rose Ende Mai wurden nicht nur dessen Assistenten Alexander Zickler und René Maric mit entlassen. Auch Fitnesstrainer Patrick Eibenberger musste seinen Hut nehmen.

Neuer "Head of Performance" für den BVB

Als dessen Nachfolger unter der Bezeichnung "Head of Performance" lotste der BVB eine echte Koryphäe ins Ruhrgebiet: Shad Forsythe.

Der 49-Jährige arbeitete nicht nicht nur lange Jahre auf Honorarbasis für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, unter anderem bei der erfolgreichen WM-Endrunde 2014 in Brasilien.

Auch der FC Arsenal setzte seit 2014 auf Geheiß von Trainer-Legende Arsène Wenger auf die Dienste des US-Amerikaners.

Die Gunners ließen Forsythe dem Vernehmen nach auch nur äußerst ungern in Richtung Dortmund ziehen.

BVB-Trainingsauftakt ohne Shad Forsythe

Ein Indiz dafür: Dass Forsythe den Trainingsauftakt des BVB am Mittwoch verpasste, ist laut "Ruhr Nachrichten" der Tatsache geschuldet, dass er offiziell noch bis zum 30. Juni bei Arsenal unter Vertrag steht.

Erst ab dem 1. Juli, also diesem Freitag, darf Forsythe demnach seine Tätigkeit beim BVB antreten. Von einem "kleinen Vertrags-Geplänkel" schreibt das Blatt.

Ein altbekanntes Sorgenkind kristallisierte sich am ersten richtigen Trainingstag in Dortmund bereits heraus. Emre Can musste die Einheit auslassen, mutmaßlich wegen muskulärer Probleme.