Ex-BVB-Flop findet neuen Klub

Emre Mor, einst als hochgehandeltes Talent beim BVB gescheitert, hat einen neuen Klub gefunden. Der 24-Jährige unterschrieb beim türkischen Vizemeister Fenerbahce Istanbul.

Nach vielen schwierigen Jahren hat sich das einstige Toptalent Emre Mor in der vergangenen Saison sportlich gefangen und beim türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Der Klub lieh den Dribbelkünstler vom La-Liga-Klub Celta Vigo aus und nahm ihn anschließend ablösefrei unter Vertrag.

Nun geht es für Mor direkt weiter zu Fenerbahce Istanbul, das laut übereinstimmenden Medienberichten zufolge rund zwei Millionen Euro für den Offensivspieler zahlen wird. Mor unterschrieb für drei Jahre beim Topklub.

Darüber hinaus sicherte sich Fatih Karagümrük, das in der kommenden Saison von Ex-Juventus-Coach Andrea Pirlo trainiert wird, offenbar eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 20 Prozent.

"Ich bin sehr stolz darauf, hier zu sein", erklärte der 24-Jährige in einem offiziellen Vereinsstatement. Mor freute sich über den Schritt, wieder zu einem größeren Verein zu wechseln und kündigte an, "auf dem Feld mein Bestes zu geben".

Ex-BVB: Mor ist bereit für Fenerbahce

Nach vielen durchwachsenen Jahren bei Celta Vigo, das den früheren türkischen Nationalspieler auch erfolglos an Galatasaray und Olympiakos Piräus verlieh, steigerte sich Mor in der vergangenen Saison erheblich. In 29 Pflichtspielen erzielte der Offensivkünstler sechs Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Dabei gelangen ihm alle Scorerpunkte in der Rückrunde. Nun kommt er mit viel Rückenwind beim türkischen Vizemeister an, der sich noch für die Champions League qualifizieren kann.

"Die Fans haben sehr hohe Erwartungen an mich. Ich kenne mich gut und bin bereit dafür", betonte Mor weiter.

Beim BVB war er Bestandteil des größeren Umbruchs in der Saison 2016/17. Während Ousmane Dembélé in dieser Spielzeit seinen internationalen Durchbruch feierte, spielte Mor kaum eine Rolle unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel.

Nach 19 Pflichtspielen, in denen ihm ein Treffer und zwei Assists gelangen, ging es für ihn nach Spanien. Nun hofft der 24-Jährige, endgültig seine sportliche Heimat gefunden zu haben.