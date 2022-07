Wechselwilliger Ronaldo bei nächstem Verein gehandelt

Andrew Yates via www.imago-images.de

Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen

Cristiano Ronaldo möchte Manchester United offenbar verlassen. Zuletzt wurde der Superstar auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Befindet sich nun ein weiterer Klub in der Verlosung um den Angreifer?

Wo spielt Cristiano Ronaldo in der kommenden Saison? Diese Frage treibt die Fußball-Fans weltweit derzeit umher. Ein Verbleib bei Manchester United erscheint unwahrscheinlich, soll der 37-Jährige den englischen Rekordmeister doch um eine Freigabe gebeten haben.

Kurz nach dieser Meldung wurde bereits eifrig über die nächste Station spekuliert. Schließt sich Ronaldo etwa dem Liga-Rivalen FC Chelsea an? Oder geht der Europameister von 2016 tatsächlich zum FC Bayern? Trotz zahlreicher Wasserstandsmeldungen zeichnet sich noch keine Entscheidung ab - und so wird der Torjäger beim nächsten Verein gehandelt.

Wie "The Athletic" berichtet, ist der SSC Neapel an einer Verpflichtung des Ausnahmekönners interessiert. Die Süditaliener haben die vergangene Saison auf dem dritten Platz der Serie A abgeschlossen und sind folgerichtig - im Gegensatz zu Manchester United - für die Champions League qualifiziert.

Interesse an Ronaldo? FC Bayern dementiert Meldungen

In Neapel könnte Ronaldo in die großen Fußstapfen von Diego Maradona treten. Die argentinische Fußball-Legende hatte insgesamt 256 Pflichtspiele für den Traditionsklub absolviert. Ob Ronaldo ein Engagement in der Hafenstadt überhaupt reizen würde, ist allerdings unklar. Folgerichtig wird die Gerüchteküche in den kommenden Tagen weiter an Fahrt aufnehmen.

Der FC Bayern hatte die Meldungen über ein angebliches Interesse übrigens dementiert. "Cristiano Ronaldo ist ein Topspieler mit einer herausragenden Karriere. Das Gerücht, das im Umlauf ist, ist allerdings ein Gerücht, an dem nichts dran ist", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei "Sky".