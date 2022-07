Brisante Details zu Lewandowski-Treffen enthüllt

IMAGO/Laci Perenyi

Darf Robert Lewandowski den FC Bayern verlassen?

Robert Lewandowski will den FC Bayern so schnell wie möglich verlassen. Der Weltfußballer flirtet intensiv mit dem FC Barcelona und soll sich zuletzt sogar schon mit Barca-Coach Xavi unterhalten haben. Nun sind Details zum angeblichen Gesprächsverlauf durchgesickert.

Am Montag startet der FC Bayern in die Saisonvorbereitung. Robert Lewandowski wird dann aber nicht an der Säbener Straße vor Ort sein. Der Pole genießt wie viele andere Nationalspieler noch seinen Urlaub. Ob der 33-Jährige anschließend noch einmal nach München zurückkehren wird, steht derzeit noch in den Sternen.

Fakt ist: Lewandowski will den FC Bayern unbedingt verlassen. Der deutsche Rekordmeister stellt sich aber bislang quer und lehnt einen Transfer zum FC Barcelona ab. Dieser Umstand hält den Torjäger aber nicht davon ab, seine Wechselpläne voranzutreiben.

Vergangene Woche wurden Fotos veröffentlicht, die Lewandowski vor einem vermeintlichen Treffen mit Barcelonas Cheftrainer Xavi auf Ibiza zeigen sollen. Der bekannte Barca-Blogger Gerard Romero teilte die Schnappschüsse, auf denen sowohl der Spieler als auch der Trainer bei ihrer Ankunft zu sehen sind.

📸 La entrada de los protagonista en el LIO, restaurante de Ibiza ‼️



Xavi y Lewi



( Fotos David, Jijante) pic.twitter.com/DZh2Zxtdvu — Gerard Romero (@gerardromero) 29. Juni 2022

Lewandowski bekräftigt offenbar Wechselwunsch

Dass Lewandowski und Xavi im Restaurant "Lío" nicht nur das Essen sowie das schöne Wetter auf der Baleareninsel genossen haben, dürfte klar sein. Die spanische "AS" will nun einen kleinen - aber entscheidenden - Teil des Gesprächsverlaufs erfahren haben.

Demzufolge hätten sich Lewandowski und Xavi "ein paar Minuten freundschaftlich" unterhalten. Am Ende soll der Bayern-Star erklärt haben: "Ich möchte wirklich mit dir trainieren." Echte Neuigkeiten hatte Lewandowski dem Barca-Coach also wohl nicht mitzuteilen.

Der Angreifer muss letzten Endes auf eine Freigabe des FC Bayern hoffen. Schließlich besitzt der Bundesliga-Torschützenkönig in München noch einen Vertrag bis 2023.